Tucker Kraft espera estar listo para el inicio de temporada con los Packers tras rotura de ligamento

El ala cerrada de los Packers de Green Bay, Tucker Kraft, cree que estaba jugando tan bien como cualquiera en su posición cuando se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha el pasado noviembre.

No ve ninguna razón para que eso cambie una vez que vuelva al campo — y considera que ese regreso debería producirse tan pronto como en el debut de temporada de Green Bay, el 13 de septiembre, en Minnesota.

“No compro mucho la (idea de que) la gente vuelve de una lesión y ya no es la misma. La gente vuelve de su lesión — si no vuelves de tu lesión siendo el mismo, entonces ¿qué estás haciendo? ¿Qué estuviste haciendo durante toda tu rehabilitación?”, afirmó Kraft el miércoles durante el minicampamento obligatorio.

Kraft señaló que espera comenzar el campamento de entrenamiento en la lista de físicamente incapaz de jugar, pero que debería estar listo para el inicio de la temporada. Kraft no juega desde que salió del Lambeau Field en un carrito el 2 de noviembre, durante una derrota 16-13 ante los Panthers de Carolina.

“Con cómo me siento, diría que voy a conseguir toda la condición física que necesito en el campamento para empezar la Semana 1 sin límite de jugadas”, expresó.

La lesión de Kraft puso fin a lo que había sido la mejor temporada de su carrera.

Seleccionado en la tercera ronda del draft de 2023 procedente de South Dakota State, atrapó 32 pases para 489 yardas en ocho partidos. Aunque Kraft disputó menos de la mitad de los encuentros de los Packers, sus seis recepciones de touchdown empataron como la mayor cifra del equipo.

La semana anterior a su lesión, Kraft atrapó siete pases para 143 yardas y dos touchdowns en una victoria 35-25 en Pittsburgh.

“Pensé que, como una combinación del Y que lo hace todo, que soy yo, no había otro tipo en la liga que lo estuviera haciendo tan bien como yo. Algunos quizá piensen que estoy delirando por decir eso, pero… el video va a hablar por sí solo. Zona exterior, zona interior, juego de pantallas, profundo, en cuanto a juntar todo, sentía que estaba en un gran momento”.

La rehabilitación de Kraft fue particularmente frustrante porque no pudo ayudar a los Packers cuando se derrumbaron en el tramo final. Green Bay perdió sus últimos cuatro partidos de temporada regular y dejó escapar una ventaja de 21-3 en una derrota 31-27 ante Chicago en los playoffs, en la ronda de comodines de la NFC.

“Vi todos los partidos desde el sofá a partir de la Semana 8 el año pasado, así que la parte más difícil para mí es que siempre he sido un líder por la forma en que hago las cosas físicamente, no necesariamente por cómo hablo y me presento ante el equipo en otros ámbitos. Así que perder esa capacidad de mostrarles a los muchachos: así es como lo hacemos, este es el estándar físico, este es el precedente, diría que fue lo más difícil para mí”, explicó Kraft.

Kraft dijo que ahora se siente mejor de lo que esperaba a estas alturas de su recuperación.

“Creo que el buen Señor nos puso en este mundo para resistir, y he descubierto tantas cosas sobre mí mismo a través de este proceso — buenas y malas. Hay cosas de mí que pude corregir. Fortalezas que voy a poder mostrarle a todo el mundo cuando todo esto termine. … No creo que algo así tuviera que pasarme para mejorar. Creo que tenía la mentalidad correcta antes de mi lesión, pero ahora sé de qué se trata y sé cuánto amo este deporte y todo el sistema de apoyo que he tenido para superarlo”, manifestó Kraft.

Kraft también sabe cuánto le gustaría quedarse en Green Bay durante muchos años.

Los Packers ya firmaron a los receptores abiertos Jayden Reed y Christian Watson con contratos a largo plazo en los últimos dos meses. Se considera que Kraft será el siguiente en la fila, ya que su contrato vence después de la temporada y los Packers no quieren verlo entrar a la agencia libre.

Reed dijo esta semana: “Si lo juntamos todo, puede ser muy peligroso. De verdad no hay límite. Tuck es un perro, hermano. Está en la cinta”.

Kraft no quiso comentar el miércoles sobre las conversaciones contractuales más allá de expresar su deseo de cerrar un acuerdo.

Kraft afirmó: “Quiero jugar para esta organización toda mi carrera. Estoy malacostumbrado por haber sido seleccionado aquí y esto es todo lo que conozco. Verde y dorado es todo lo que conozco, así que nos gustaría mantenerlo así”.

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