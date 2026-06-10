Los Knicks buscan tomar ventaja 3-1 sobre los Spurs en el Juego 4 de las Finales

En algún momento de estas Finales de la NBA, se supone que el equipo local conseguirá una victoria.

Si los Kincks de Nueva York lo logran la noche del miércoles, estarán a las puertas de un campeonato.

Los Knicks pueden tomar ventaja de 3-1 sobre los Spurs de San Antonio, que esperan que los largos brazos de su estrella Victor Wembanyama, ya hayan empezado a inclinar la serie a su favor.

Los Spurs ganaron el Juego 3 el lunes impulsados por los 32 puntos, ocho rebotes, seis asistencias y tres tapones de Wembanyama. Fue la tercera victoria consecutiva del equipo visitante en la serie, apenas la segunda vez que eso ocurre en las Finales de la NBA.

La otra fue la serie entre Chicago y Phoenix en 1993. Michael Jordan finalmente puso fin a la racha al anotar 55 puntos en el Juego 4 para conducir a los Bulls, que terminarían siendo campeones, a la victoria en su cancha.

El tiempo dirá si Wembanyama puede alcanzar el nivel de Jordan, pero ahora ya demostró que puede rendir igual en partidos grandes en Nueva York. Enfureció a los Knicks y a sus aficionados con un golpe a la cabeza de Jalen Brunson durante el partido.

La NBA decidió después no sancionar a Wembanyama con una falta flagrante, y se prevé que el jugador de 22 años escuche abucheos aún más fuertes como nuevo villano en el Madison Square Garden.

“Si te pegan, respondes. Así es la vida”, explicó su compañero De’Aaron Fox. “Si la vida te golpea, tienes que encontrar la manera de ponerte de pie y devolver el golpe. Cada vez que gira, le marcan, le pegan. Si intenta ir a poner una pantalla, bloquear el rebote, lo que sea, lo están agarrando, lo están sujetando. Sería una locura que pensara que va a quedar libre sin golpear a alguien”.

“Pero eso es baloncesto. Va a ser físico. Nadie espera que alguien salga aquí y no termine con golpes y moretones o lesiones o todas esas cosas. No creo que esté intentando ser un villano”, agregó.

El Juego 5 se disputará el sábado en San Antonio, y si el visitante continúa teniendo éxito, la serie regresaría a Nueva York para el Juego 6 el martes.

Los Knicks, que buscan su primer campeonato desde 1973, intentarán recuperarse después de que los Spurs cortaran su racha de 13 victorias el lunes.

“Los Spurs han hecho un gran trabajo desde el inicio del partido, marcando el ritmo y dictando cómo se juega. Tenemos que intentar ser los primeros en lanzar el primer golpe”, señaló el pívot de los Knicks Karl-Anthony Towns.

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