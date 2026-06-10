Acuña sale del juego ante Medias Rojas por tirón en su segunda lesión del año

El jardinero derecho estrella de Atlanta, Ronald Acuña Jr., abandonó la derrota 6-5 en 10 entradas ante los Medias Blancas de Chicago la noche del martes por una rigidez en el isquiotibial izquierdo.

Acuña se frenó y cojeaba después de intentar ganarle el tiro a un rodado hacia el antesalista cubano de Chicago, Miguel Vargas, en la cuarta entrada.

Eli White reemplazó a Acuña. Los Bravos anunciaron el diagnóstico inicial de la rigidez en el isquiotibial.

Se trata de la segunda lesión en el isquiotibial izquierdo de Acuña en la temporada. Estuvo en la lista de lesionados de 10 días del 3 al 18 de mayo por una distensión en el isquiotibial izquierdo, que también sufrió al intentar correr un rodado.

El mánager de los Bravos, Walt Weiss, señaló que esta lesión no parece tan grave como la distensión del isquiotibial de mayo.

“No parece tan mala como la última”, comentó Weiss y añadió que el equipo considera que el estado de Acuña se evaluará día a día.

“Tenemos los dedos cruzados, con la esperanza de que esta no sea demasiado grave”, expresó Weiss.

Weiss indicó que a Acuña le harán una resonancia magnética para determinar la gravedad de la lesión.

“Desde luego no es tan mala como la última. Es la misma pierna, pero vamos a esperar y ver cómo se siente mañana”, añadió.

Acuña dijo a los reporteros después del juego que la lesión no se sentía tan seria.

“En realidad no siento dolor, solo siento un poco de rigidez, así que veremos qué pasa con la resonancia mañana”, explicó Acuña.

Acuña, el Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 2023 y cinco veces All-Star, también ha sufrido dos lesiones graves de rodilla en su carrera. Sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior en la rodilla izquierda que puso fin a su temporada en mayo de 2024. Acuña se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha a mitad de la temporada 2021.

Acuña, de 28 años, batea para .251 con siete jonrones y 22 carreras impulsadas.

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