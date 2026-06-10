Montgomery pega jonrón de 2 carreras en su debut y Medias Blancas vencen 6-5 a Bravos

Braden Montgomery conectó un jonrón de dos carreras en la décima entrada, en su vibrante debut en las Grandes Ligas, para impulsar a los Medias Blancas de Chicago a una victoria la noche del martes 6-5 sobre los Bravos de Atlanta.

El cubano Miguel Vargas disparó un cuadrangular de dos carreras en la tercera entrada para iniciar la remontada de Chicago tras estar abajo 4-0 ante los Bravos, que tienen el mejor récord de las mayores con 45-22. Montgomery acercó a su equipo 4-3 con un sencillo impulsor en la cuarta, y Jacob Gonzalez empató el juego con un sencillo productor en la séptima.

Los Medias Blancas, segundos en la división (35-31), se colocaron a medio juego de Cleveland, que atraviesa dificultades, en la cima de la Central de la Liga Americana.

Matt Olson conectó dos jonrones en las primeras tres entradas por Atlanta, aportando tres carreras. El hondureño Mauricio Dubón puso arriba a los Bravos 5-4 en la parte alta de la décima con un sencillo impulsor.

Con dos outs en la parte baja, Montgomery hizo contacto con un cambio de velocidad en cuenta de 0-1 del cerrador cubano Raisel Iglesias (0-1) y envió la pelota a 343 pies, por encima de la barda del jardín izquierdo, para desatar la euforia del público en Rate Field.

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