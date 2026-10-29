Barcelona marca ocho en goleada de la Liga de Campeones femenina y PSG empata con Man City

Barcelona anotó el jueves ocho goles en la Liga de Campeones femenina y la Juventus consiguió cuatro mientras el Manchester City y el Paris Saint-Germain anotaron solo uno cada uno.

Fue un 8-0 para el Barcelona contra el HB Køge en Dinamarca en la semana en que el dominante campeón defensor ganó el premio al mejor club femenino en la ceremonia del Balón de Oro en Londres.

Siete jugadoras diferentes del Barcelona —aunque no la ganadora en tres ocasiones del Balón de Oro Aitana Bonmatí— anotaron en su mayor victoria hasta ahora después de un debut 5-2 en casa contra el Paris FC y una goleada 6-0 en Roma.

El Barcelona encabeza la clasificación de 18 equipos como el único equipo con tres victorias seguidas y la Juventus subió al quinto puesto con una victoria 4-1 en el campo de Austria Vienna.

El Man City, campeón de Inglaterra, iba ganando al PSG en el minuto 85 cuando la estrella atacante Bunny Shaw anotó de penalti, pero la ventaja duró solo tres minutos. La suplente del PSG Tara Elimbi Gilbert se internó con el balón hasta el área penal del Man City para colocar su disparo entre las piernas de la portera Ayaka Yamashita.

Häcken se encaminaba al último lugar hasta que encontró un gol en el último minuto del tiempo añadido para empatar 1 -1 en el campo del Paris FC .

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