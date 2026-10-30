Djokovic se queda a uno de Federer tras perder Basilea, ciudad natal del ícono suizo

Novak Djokovic no igualará los 103 títulos de la carrera de Roger Federer en el torneo de la ciudad natal del ícono suizo esta semana.

Djokovic sufrió una dura derrota el jueves en el Swiss Indoors, al caer 6-7 (4), 7-5, 7-6 (5) ante Jan-Lennard Struff, número 47 del ranking.

El primer preclasificado Ben Shelton no ganará su octavo título de su carrera en Basilea. Perdió ante el suizo Jerome Kym, invitado con wild card y número 222 del ranking, por 6-3, 6-7 (4), 7-6 (1) en una sorprendente sesión nocturna.

Djokovic perdió cuando su rival alemán de 36 años cerró el partido con su tercer punto de partido; su 27mo ace, un saque por el centro que el serbio de 39 años no pudo alcanzar. Djokovic había salvado el segundo punto de partido con un ace propio.

El campeón récord de 24 títulos de Grand Slam en individuales ganó este mes su 102do torneo del circuito en Beijing. Solo Jimmy Connors, con 109 títulos en su carrera, tiene más que los 103 de Federer.

Djokovic llegó a Basilea por primera vez en 15 años, donde ganó uno de sus 102 títulos, ante Federer en la final de 2009. Al año siguiente, Federer ganó la revancha en Basilea, donde creció, alguna vez fue recogepelotas y levantó el trofeo un récord de 10 veces.

Shelton vuelve a perder ante un rival de bajo ranking

El finalista del Abierto de Estados Unidos Shelton ahora suma un triplete de derrotas esta temporada ante rivales con rankings de tres cifras.

El puesto 222 de Kym se suma al del número 140 Otto Virtanen en Wimbledon y al del número 117 Nikoloz Basilashvili en Roma.

Shelton también perdió esta temporada ante otros siete rivales ubicados entre los puestos 87 y 56, mientras ganaba cuatro títulos en tres superficies diferentes.

El estadounidense, número 4 del ranking, salió dos veces de situaciones comprometidas el jueves: cuando estuvo a dos puntos de la derrota sacando con 5-6 en el segundo set y cuando, ya pasada la medianoche, iba abajo por dos quiebres, 5-2, en el set decisivo.

Kym, de 23 años, un alto diestro que por lo general solo juega cuadros principales en su país, Suiza, elevó su nivel en el desempate final. Selló el triunfo con un impresionante passing de revés, ejecutado en plena extensión mientras corría hacia la red.

Kym enfrentará a continuación a Jiri Lehecka el viernes, después de que el checo, octavo preclasificado, venciera 7-5, 6-4 a Daniel Altmaier.

Fils avanza para jugar contra Fritz en cuartos de final

Más temprano, el segundo preclasificado Arthur Fils cedió el primer set en una ajustada victoria por 4-6, 6-3, 7-6 (5) sobre Alex Michelsen, número 34, de Estados Unidos.

En los cuartos de final, Fils se medirá con otro estadounidense, Taylor Fritz, sexto preclasificado, quien avanzó con una cómoda victoria por 6-4, 6-3 sobre Denis Shapovalov.

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