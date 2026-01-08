Trillizos Rivers buscan hacer historia para Jamaica en los Juegos Olímpicos de Invierno

En una tarde nevada, después de un día de ver carreras de esquí de alto nivel, los trillizos adolescentes Rivers se tomaron un momento para relajarse en un sofá junto a una chimenea cerca de las pistas en Beaver Creek.

Una inusual oportunidad de simplemente no hacer nada.

Ha sido un invierno vertiginoso para Helaina, Henri IV y Henniyah Rivers que están intentando representar en los próximos Juegos Olímpicos de Invierno a Jamaica, el país de su madre. La nación caribeña está más asociada con el atletismo que con el esquí.

Su padre, quien nació en el vecindario de Jamaica en Queens, Nueva York, puso en marcha ese sueño hace mucho tiempo. Es un sueño que también tiene un significado especial: como esquiadores negros en un deporte predominantemente blanco, los trillizos ven formar parte de este equipo como una forma de abrir puertas para que más corredores de color sigan sus pasos.

Los jóvenes de 18 años nacidos con minutos de diferencia en Brooklyn han competido en todo el mundo en carreras de menor nivel en un esfuerzo por calificar para los eventos técnicos, eslalon y eslalon gigante. Henri ya tiene un lugar en el eslalon, y sus hermanas están cerca. La fecha límite es el 18 de enero.

“Sería innovador que tres trillizos negros de 18 años representaran a Jamaica, un país sin deportes de nieve, en el escenario global”, dijo Helaina. “Pienso en eso cada vez que me voy a dormir”.

Familia de esquiadores

Hace años, cuando era niño, su padre, Henri, plantó la semilla al encontrar un par de botas y esquís de madera en el ático de un resort que operaban sus padres.

Se los probó. Le quedaron perfecto y encendió una pasión de por vida.

"Esquiar", dijo, "te da el poder de la libertad".

Le enseñó a su esposa, Karen, la pasión del esquí, aunque ella prefería el sol y la arena después de crecer en las playas de Jamaica antes de mudarse a Nueva York con su familia cuando era niña.

"Él dijo: 'Seis meses al año sigo la nieve. Así que o lo tomas y lo disfrutas o te veré cuando regrese'", se rio Karen.

Helaina nació a las 9:58 de la mañana el 24 de agosto de 2007. Henri llegó a las 9:59 de la mañana y Henniyah la siguió a las diez.

Son cercanos. Muy cercanos.

Los hermanos ya andaban sobre esquis cuando tenían 18 meses, aprendiendo lo básico en las pistas cerca de su hogar en Windham, Nueva York. Fueron a academias de esquí para la escuela secundaria, Helaina y Henniyah a la Holderness School en New Hampshire y Henri a Stratton Mountain School en Vermont.

Ha sido un esfuerzo costoso llegar aquí, al borde de los Juegos Olímpicos. Una reciente etapa de entrenamiento de julio a diciembre le costó a la familia aproximadamente 80.000 dólares.

Dependen de la generosidad de amigos para lugares donde quedarse y del apoyo de la Federación de Esquí de Jamaica. También reciben contribuciones de la National Brotherhood of Snowsports (NBS), una organización que asiste a atletas de color en deportes de invierno y que preside el propio Henri.

"En mi corazón, creo que (los trillizos) van a ser un gran catalizador para abrir" el deporte a los atletas negros, dijo.

Clasificación olímpica

El trío ha estado compitiendo en carreras de la Federación Internacional de Esquí (FIS) y competencia nacionales juveniles, no en el circuito de la Copa del Mundo junto a Mikaela Shiffrin. Para ganar un lugar, un esquiador debe acumular puntos. La forma más sencilla de hacerlo es mediante buenos resultados.

El primero en calificar fue Henri, quien cumplió con los criterios después de una carrera en Dubái. Para celebrar, se tomó una Coca-Cola.

Helaina y Henniyah están tocando la puerta. El plan es competir hasta la fecha límite, pero la misión no se detiene con Italia. Tienen ya su mira en los Juegos de 2030 en los Alpes franceses y los Juegos en 2034 en Utah.

Los trillizos escuchan todo el tiempo cómo su historia se compara con la película de Disney de 1993 "Cool Runnings", que se basa libremente en el equipo de bobsleigh de Jamaica en los Juegos de 1988.

"Esto", dijo Henri, "será como 'Cool Runnings', pero más grande".

La Asociación Nacional de Áreas de Esquí publicó una encuesta demográfica actualizada en noviembre de 2024 que refleja que el 1% de los huéspedes en los resorts de Estados Unidos encuestados identificaron su raza como negra.

"Quiero mostrar que las personas en los deportes de invierno, no tiene color", dijo Henri. "Esto nos da la oportunidad de mostrar que podemos prosperar en los deportes de invierno".

Lazos cercanos

Los trillizos comparten más que un amor por las carreras de esquí. Cuando Henri se unió a Scouting America, sus hermanas pronto se unieron también. Los tres recientemente alcanzaron el rango de Eagle Scout. Comenzaron un canal de YouTube para documentar su viaje.

Y aprecian la devoción de mamá y papá. Solo esta temporada, han hecho viajes a Argentina, Bélgica, Dubái y por todo Estados Unidos.

“Hemos crecido con nuestros padres entrenándonos, con nuestros padres guiándonos y nuestros padres ayudándonos a impulsarnos de una manera que nunca nos cansamos del deporte”, dijo Helaina. “Son muy solidarios”.

