Josh Allen dice saber qué debe mejorar mientras los Bills se preparan para visitar a los Jaguars

El dolor se ha mitigado en el pie de Josh Allen, y la mente del quarterback de los Bills está renovada mientras Buffalo se prepara para abrir los playoffs como visitante por primera vez en seis años.

Allen recibió el primer centro al inicio del partido que los Bills ganaron el domingo 35-8 a los Jets con el fin de extender su racha a 135 partidos como titular. Salvo por ello, Allen tuvo el fin de semana libre para descansar y dedicar tiempo a revisar videos con el objetivo de evaluar su temporada.

Lo que más destacó fueron las jugadas que falló, dijo Allen, en su regreso a la práctica el miércoles.

"Estás sentado ahí pensando; '¡Dios, apesto!' ¿En qué estoy pensando aquí? ¿Qué estoy haciendo?'", dijo riendo.

Allen no fue tan malo.

El titular de octavo año y actual Jugador Más Valioso de la NFL terminó segundo entre los quarterbacks con 39 touchdowns (25 por pase, 14 por carrera) y lideró cinco remontadas en el último cuarto, dos de ellas cuando los Bills perdían por doble dígito. A los 29 años, se convirtió en el primer jugador de la NFL en participar en 300 touchdowns antes de cumplir 30.

No obstante, la autoevaluación de Allen fue beneficiosa para mostrar áreas donde el perfeccionista quarterback puede mejorar antes de los playoffs. Buffalo (12-5) visita el domingo a Jacksonville (13-4) campeón de la División Sur de la Conferencia Americana, en un partido de comodines.

Para Allen, hay que abordar el trabajo de pies. Vio momentos en los que forzó pases en lugar de ceder el balón a un receptor desmarcado. Y sufrió un récord personal de 40 capturas, recordándole los beneficios de deshacerse oportunamente del ovoide.

Allen practicó a plenitud por primera vez desde que se lastimó el pie derecho en una victoria de 23-20 en Cleveland el 21 de diciembre. Se enfrentará a una defensiva de los Jaguars que se ubicó primera contra la carrera y terminó segunda en la NFL con 22 intercepciones.

Hay mucho en juego para Allen y un equipo de los Bills que ha quedado corto en la postemporada en los últimos seis años.

Allen tiene un récord de 7-6 en playoffs y ha avanzado a la final de la AFC dos veces, ambas derrotas ante Kansas City. Los Bills también tienen un récord de 0-5 como visitantes en siete apariciones en duelos de eliminción desde que el entrenador Sean McDermott asumió el cargo, comenzando con una derrota de 10-3 en Jacksonville en la ronda de comodines de 2017, un año antes de la llegada de Allen.

En 13 duelos de playoffs, Allen ha promediado 258 yardas por pase, ha combinado para 33 touchdowns (25 por pase, siete por carrera y uno por recepción) y ha perdido el balón seis veces, con cuatro intercepciones y dos balones sueltos perdidos.

