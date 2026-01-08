Banchero atina triple en la prórroga y Magic vence a Nets por 104-103

Paolo Banchero encestó un triple al sonar la bocina en tiempo extra para darle el miércoles al Magic de Orlando un triunfo de 104-103 sobre los Nets de Brooklyn.

Dos noches después de caer ante el modesto Washington, el Magic superó a los Nets por octava vez consecutiva, mejorando su récord a 21-17.

El italiano Banchero anotó 30 puntos para liderar a Orlando. Wendell Carter Jr. sumó 20, el brasileño Tristan da Silva añadió 14 y Noah Penda finalizó con 13.

En el tiempo extra, Egor Demin encestó un triple con 1:07 minutos por jugar para darle a Brooklyn una delantera de 100-99. Carter devolvió la ventaja a Orlando con una clavada a 16 segundos del final.

Demin respondió con otro triple a 3,6 segundos de la conclusión para poner el marcador 103-101, y Banchero terminó el encuentro con un tiro de 26 pies que entró tras rebotar en el tablero.

Después de que Brooklyn se acercó a 91-90 en el tiempo regular con un tiro de Noah Clowney, Da Silva anotó con una clavada para Orlando a 17 segundos del final. Demin encestó un triple con seis segundos restantes para empatar, y Banchero falló un tiro de 30 pies al sonar la bocina.

Michael Porter Jr. lideró a Brooklyn con 34 puntos y Demin agregó 18. Los Nets venían de una victoria en casa sobre Denver el domingo. Tienen un récord de 11-13.

