Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

Banchero atina triple en la prórroga y Magic vence a Nets por 104-103

MAGIC-NETS
MAGIC-NETS (AP)

Paolo Banchero encestó un triple al sonar la bocina en tiempo extra para darle el miércoles al Magic de Orlando un triunfo de 104-103 sobre los Nets de Brooklyn.

Dos noches después de caer ante el modesto Washington, el Magic superó a los Nets por octava vez consecutiva, mejorando su récord a 21-17.

El italiano Banchero anotó 30 puntos para liderar a Orlando. Wendell Carter Jr. sumó 20, el brasileño Tristan da Silva añadió 14 y Noah Penda finalizó con 13.

En el tiempo extra, Egor Demin encestó un triple con 1:07 minutos por jugar para darle a Brooklyn una delantera de 100-99. Carter devolvió la ventaja a Orlando con una clavada a 16 segundos del final.

Demin respondió con otro triple a 3,6 segundos de la conclusión para poner el marcador 103-101, y Banchero terminó el encuentro con un tiro de 26 pies que entró tras rebotar en el tablero.

Relacionados

Después de que Brooklyn se acercó a 91-90 en el tiempo regular con un tiro de Noah Clowney, Da Silva anotó con una clavada para Orlando a 17 segundos del final. Demin encestó un triple con seis segundos restantes para empatar, y Banchero falló un tiro de 30 pies al sonar la bocina.

Michael Porter Jr. lideró a Brooklyn con 34 puntos y Demin agregó 18. Los Nets venían de una victoria en casa sobre Denver el domingo. Tienen un récord de 11-13.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in