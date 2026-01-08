Stay up to date with notifications from The Independent

Towns se recupera con un gran juego y Knicks vencen a Clippers para romper racha de 4 derrotas

CLIPPERS-KNICKS
CLIPPERS-KNICKS (AP)

Karl-Anthony Towns facturó 20 puntos y 11 rebotes, además de fijar su mejor marca de la campaña con siete asistencias, para que los Knicks de Nueva Yok doblegaran el miércoles 123-111 a los Clippers de Los Ángeles.

Jalen Brunson anotó 26 puntos y Nueva York rompió su racha de cuatro derrotas consecutivas.

Towns se recuperó de un encuentro discreto el lunes en Detroit, cuando registró cuatro tiros, seis puntos y seis pérdidas de balón en la derrota de los Knicks por 121-90, que hundió a Nueva York en su racha más larga de tropiezos en la temporada.

Esta vez, el pívot dominicano anotó diez puntos en el último cuarto para ayudar a los Knicks a abrir el juego.

OG Anunoby agregó 20 puntos y Deuce McBride sumó 16 por los Knicks, quienes armaron una racha de 24-7 comenzando al final del tercer cuarto y extendiéndose al cuarto para convertir un déficit de cuatro puntos en una ventaja de 105-92.

Kawhi Leonard anotó 25 puntos por los Clippers, quienes perdieron por segunda vez en nueve duelos. James Harden contabilizó 23 puntos y nueve asistencias después de no jugar el lunes contra Golden State debido a molestias en el hombro derecho.

_____

