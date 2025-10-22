Tribunal argentino absuelve a colombiano Sebastián Villa en causa por violación

Un tribunal argentino absolvió el martes al futbolista colombiano Sebastián Villa en un juicio por supuesto abuso sexual de una joven en 2021.

Los magistrados del distrito bonaerense de Lomas de Zamora tomaron la decisión luego que la denunciante y la fiscalía desistieron de continuar con el caso.

En 2022, la joven argentina Tamara Doldán se presentó ante la justicia y denunció que el entonces futbolista de Boca Juniors la encerró en una habitación, abusó sexualmente de ella y la intentó sofocar durante una fiesta en la casa de Villa en las afueras de Buenos Aires. Supuestamente, los hechos ocurrieron un año antes de la denuncia.

La mujer agregó que el delantero, con quien mantenía una relación desde principios de 2020, intentó sobornarla con 5.000 dólares a cambio de su silencio. También señaló que allegados a Villa la amenazaron para que no lo denunciase.

Villa, que al momento de la denuncia enfrentaba otro proceso judicial por lesiones leves y amenazas a una expareja en 2020 y por el cual fue condenado a dos años y un mes de prisión en suspenso, negó la acusación y aseveró que mantenía con Doldán relaciones sexuales “fuertes”, pero consentidas.

Las causas judiciales perjudicaron la reputación del jugador, que fue separado del plantel de Boca Juniors tras la condena por violencia en 2023 e inició un periplo por equipos menores del exterior. Tampoco fue convocado nuevamente a la selección de Colombia.

Independiente Rivadavia lo repatrió el año pasado al fútbol argentino. Villa es figura y capitán.

En abril de 2024, Doldán aceptó un resarcimiento económico de Villa y desistió de la acción penal. Pese ello, la fiscalía consideró que había elementos para continuar con el proceso que llegó a su fin el martes con la absolución del futbolista.

Villa, que demandó a Boca Juniors por despido injustificado, agradeció en redes sociales a su actual pareja tras quedar libre de culpa.