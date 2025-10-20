'No siempre se puede ganar': Placente y Argentina lamentan derrota en final de Mundial Sub20

El técnico de Argentina, Diego Placente, valoró el domingo el desempeño de su equipo en el Mundial Sub20 y lamentó que “se escapó un sueño” tras la derrota 2-0 ante Marruecos que frustró el empeño de conquistar un séptimo campeonato en la categoría.

“Los chicos hicieron un torneo increíble, pero no siempre se puede ganar”, expresó Placente en una rueda de prensa posterior a la final del Mundial Sub20 que se disputó en Chile.

Argentina, máxima ganadora del certamen en la categoría juvenil con seis consagraciones, regresó a una final 18 años después de que obtuviera su sexto título mundial, en Canadá 2007. Por eso, Placente lamentó el desenlace de una selección que volvió a soñar con lo más alto.

“Ellos saben que jugaron bien y se escapó un sueño también para ellos", señaló.

Argentina llegó invicta a la final, con seis triunfos en seis partidos disputados: ante Cuba, Australia e Italia en la fase de grupos y luego contra Nigeria, México y Colombia en la etapa de eliminación directa.

“El equipo fue creciendo durante el torneo, en cada partido tuvo solidez", evaluó el técnico. "Quedo contento con el torneo realizado y el rendimiento de los jugadores”.

Sobre el triunfo de Marruecos, que sorprendió al batir potencias futbolísticas como Brasil, España, Francia y ahora Argentina, señaló que el país africano “fue un justo campeón” y reconoció que les costó a los argentinos imponerse en el trámite.

Yassir Zabiri firmó un doblete a los 12 y 29 minutos para concretar el triunfo marroquí.

"En la final se viven muchas emociones y a veces eso puede jugar en contra. Nos costó sobreponernos al error, porque el rival es física y técnicamente muy bueno. Hicimos cambios rápidos para elevar el nivel físico”, evaluó Place

Finalmente, Placente alabó el ambiente construido en el vestuario y destacó que “lo que más se disfrutó fue el grupo que se armó afuera" de la cancha. "Se va a extrañar a esta camada, porque uno realmente siente orgullo al conocer de chicos a estos jugadores”.

