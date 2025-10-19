Colombia aprovecha yerro de Francia en el comienzo y es 3ra del Mundial sub20

Colombia igualó la mejor actuación en su historia en un Mundial sub20 al apoderarse el sábado del tercer sitio, con una victoria de 1-0 sobre Francia.

Juan Arizala aprovechó un error garrafal de la zaga francesa, que se hizo un lío tras un saque de manos en su propia mitad del campo apenas a los 2 minutos. El lateral colombiano presionó y terminó robándole el balón a Moustapha Dabo para servir a Óscar Perea, quien se adentró en el área y definió con un zurdazo cruzado para vencer al portero Justin Bengui.

Ese tanto bastó para que Colombia igualara la mejor actuación de su historia en un Mundial sub20, registrada en Emiratos Árabes Unidos 2003, cuando el conjunto era dirigido por Reinaldo Rueda.

“El equipo hizo un gran esfuerzo, jugó con mucha entrega”, recalcó Perea. “Desde que llegamos acá llegamos mentalizados de esforzarnos siempre”.

Ya con la ventaja, los cafeteros supieron jugar con la desesperación de Francia. Mantuvieron el control del esférico durante todo el primer tiempo.

Francia se lanzó con más brío al frente en el complemento, pero Colombia supo resistir.

Los dirigidos por César Torres se debieron conformar con el partido por el tercer puesto tras ser eliminados en semifinales por Argentina. La Albiceleste disputa este domingo el duelo por el título ante el sorprendente Marruecos, que doblegó a los franceses.

Al menos, Colombia supo concentrarse después de la decepción y subió al podio del Mundial juvenil en Chile.

“Pudimos cambiar la mentalidad y concentrarnos en este Partido”, añadió Perea. “Por fortuna pudimos recuperarnos”.