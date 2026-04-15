Sencillo de 2 carreras de Jacob Wilson guía a Atléticos a triunfo del 2-1 ante Rangers
Jacob Wilson conectó un sencillo de dos carreras e hizo una buena jugada defensiva como campocorto, para que los Atléticos se impusieran el martes 2-1 a Texas y cortaran una racha de siete derrotas consecutivas ante los Rangers.
Los Atléticos han ganado seis de siete duelos después de un inicio de 3-7 y tienen cuatro victorias por una carrera en sus últimos siete juegos.
Jeffrey Springs (3-0) permitió una carrera y cinco hits en 6 1/3 entradas, con cinco ponches. Mark Leiter Jr. ponchó a dos en un noveno inning perfecto para su segundo salvamento, al completar un juego de cuatro hits.
Brandon Nimmo conectó un doble para abrir la primera entrada y anotó con un sencillo de Jake Burger.
Denzel Clarke pegó un doble con dos outs en la tercera entrada ante MacKenzie Gore (2-1), quien dio bases por bolas a bateadores consecutivos antes del sencillo de Wilson.
El relevista venezolano de Texas Luis Curvelo salió en la séptima entrada debido a una aparente lesión. Se bajó del montículo dando saltitos, aparentemente con dolor, después de su segundo lanzamiento, sacó la mano izquierda del guante e hizo señas hacia el dugout para que acudiera un kinesiólogo.
Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes
