Sencillo de 2 carreras de Jacob Wilson guía a Atléticos a triunfo del 2-1 ante Rangers

RANGERS-ATLÉTICOS
RANGERS-ATLÉTICOS (AP)

Jacob Wilson conectó un sencillo de dos carreras e hizo una buena jugada defensiva como campocorto, para que los Atléticos se impusieran el martes 2-1 a Texas y cortaran una racha de siete derrotas consecutivas ante los Rangers.

Los Atléticos han ganado seis de siete duelos después de un inicio de 3-7 y tienen cuatro victorias por una carrera en sus últimos siete juegos.

Jeffrey Springs (3-0) permitió una carrera y cinco hits en 6 1/3 entradas, con cinco ponches. Mark Leiter Jr. ponchó a dos en un noveno inning perfecto para su segundo salvamento, al completar un juego de cuatro hits.

Brandon Nimmo conectó un doble para abrir la primera entrada y anotó con un sencillo de Jake Burger.

Denzel Clarke pegó un doble con dos outs en la tercera entrada ante MacKenzie Gore (2-1), quien dio bases por bolas a bateadores consecutivos antes del sencillo de Wilson.

El relevista venezolano de Texas Luis Curvelo salió en la séptima entrada debido a una aparente lesión. Se bajó del montículo dando saltitos, aparentemente con dolor, después de su segundo lanzamiento, sacó la mano izquierda del guante e hizo señas hacia el dugout para que acudiera un kinesiólogo.

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in