Odell Beckham Jr. logra un hito en su regreso: Entra al roster final de los Giants

Odell Beckham Jr. integró el roster de 53 jugadores de los Giants de Nueva York que presentaron el domingo, un hito importante en el regreso del receptor abierto de 33 años con el equipo con el que inició su carrera en la NFL.

Beckham fue mejorando a medida que avanzó el campamento de entrenamiento y demostró en los partidos de exhibición que todavía podía rendir. Sumó siete recepciones para 76 yardas en tres juegos, incluidas tres para 53 en el cierre de la pretemporada contra los Jets el viernes por la noche.

“Siento que di todo lo que tenía. Estoy verdaderamente agradecido por esa oportunidad, esa experiencia. Fueron un par de años duros, dar un paso atrás y decidir: ¿sigues adelante con la vida? ¿Ya terminaste? Las batallas mentales por las que pasamos y simplemente seguir empujando, perseverar y superar la adversidad”, manifestó después Beckham.

El entrenador en jefe John Harbaugh comentó que Beckham tuvo un buen campamento, y que la última semana de prácticas fue su mejor tramo.

“Se ha visto bien e hizo numerosas jugadas”, señaló el entrenador en jefe.

Beckham estuvo fuera lq temporada pasada, incluido el tiempo en que cumplió una suspensión de seis partidos por no superar una prueba de drogas para mejorar el rendimiento.

Su último juego fue el 8 de diciembre de 2024 con Miami, cuando disputó nueve partidos con los Dolphins y registró nueve recepciones para 55 yardas antes de ser dado de baja el 13 de diciembre.

Tras no encontrar equipo y cumplir la suspensión, Beckham empezó a retomar el ritmo esta primavera. Entrenó con los Giants en abril, firmó en junio y reconoció, después de uno de sus primeros entrenamientos de temporada baja, que tendría que ganarse un lugar en el roster.

Consultado después del juego contra los Jets sobre lo que significaría, Beckham respondió: “Todo”.

“Ver a mi hijo en el partido, gritando, mirándome, y le dijo a uno de sus amigos: ‘Sí, la gente siempre quiere tomarse una foto con mi papá. Debe ser el mejor’. Y eso me hizo reír porque yo solo quiero demostrárselo. Quiero marcar el camino. Quiero ser un buen ejemplo para él”, relató Beckham.

Una lesión de rodilla que puso fin a la temporada de Calvin Austin abrió la puerta para que Beckham quedará en la lista final. Además, el especialista en devoluciones Braxton Berrios, fue liberado pero se espera que sea reincorporado antes del debut de temporada el 13 de septiembre contra Dallas.

Si juega esa noche, será el primer partido en casa de Beckham con el uniforme de los Giants desde el 2 de diciembre de 2018.

Fue la 12ma selección de los Giants en el Draft del 2014 y Beckham pasó con ellos sus primeras cinco temporadas profesionales antes de ser traspasado a Cleveland en 2019. Superó las 1.000 yardas por recepción en cuatro ocasiones con Nueva York.

Después de pasar el campamento usando el número 3, también se espera que Beckham recupere su habitual número 13 luego de que el receptor Jalin Hyatt fuera cortado tras partes de tres temporadas sin recepciones de touchdown.

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El periodista de fútbol americano profesional de AP Dennis Waszak Jr. contribuyó a este informe.

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