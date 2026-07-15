Thomas Tuchel tiene receta para el estrés del Mundial: helado

¿Cómo maneja el seleccionador de Inglaterra la presión de tenerles en las semifinales del Mundial?

Simple. Una bicicleta, un estacionamiento y un helado.

Thomas Tuchel dijo, antes de la semifinal contra la Argentina de Lionel Messi, que se relaja al reconectar con su niño interior.

“A veces simplemente te subes a una bicicleta y luego solo necesitas un estacionamiento grande, un helado en la mano durante 15 minutos en la bicicleta y entonces te sientes como si tuvieras 15 años", comentó Tuchel el martes. "Disfrutas tu tarde en una cálida noche de verano durante 15 minutos con el helado y reconectas con la belleza de esa sensación que todos llevamos dentro y que, a veces, es todo lo que hace falta”.

El técnico alemán fue contratado en 2024 y se le encomendó la responsabilidad de lograr el primer gran trofeo de Inglaterra desde que ganó el Mundial como local en 1966.

Está a una victoria de conducir al equipo a apenas su segunda final de la Copa del Mundo.

Inglaterra enfrenta al campeón defensor Argentina en Atlanta el miércoles, y sería comprensible que Tuchel sintiera la presión —especialmente al medirse con Messi y reanudar una de las rivalidades más feroces del fútbol.

Aunque señaló que el torneo había sido agotador por los viajes a México y por jugar en altitud, y también una “montaña rusa” debido a las victorias remontando contr Congo y Noruega, Tuchel también manifestó que la experiencia había sido energizante.

“Puedo decirles que me alimenta y me hace sentir vivo”, expresó. “Me encanta tanto que me da energía todos los días”.

Tuchel, un ganador a nivel de clubes con Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Chelsea y Bayern Múnich, dijo que estaba agradecido por la oportunidad de dirigir en un Mundial.

¿Y sobre poner fin a la sequía de títulos de Inglaterra de 60 años?

“No siento la carga”, afirmó. “Sientes la tensión y estaré nervioso y, por supuesto, eso es normal. Pero no siento ninguna carga”.

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