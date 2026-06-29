Wimbledon registró el año pasado la jornada inaugural más calurosa de su historia, y el calor podría volver a convertirse en un factor determinante durante las dos semanas que dura el torneo.

La edición de 2025 comenzó con temperaturas de hasta 33 °C, una situación que dejó imágenes de jugadores intentando refrescarse con toallas heladas.

Las altas temperaturas ya marcaron los dos primeros torneos de Grand Slam de la temporada. En el Abierto de Australia se registraron temperaturas de hasta 46 °C, mientras que el Abierto de Francia también se disputó en medio de una intensa ola de calor.

El vigente campeón de Wimbledon, Jannik Sinner, ha tenido dificultades para competir bajo altas temperaturas y fue eliminado del Abierto de Francia en medio de ese episodio de calor extremo.

Por ello, es probable que vuelvan a cobrar importancia las normas de Wimbledon para enfrentar el calor, así como los pronósticos meteorológicos para SW19, el barrio londinense donde se disputa el torneo.

¿Cuál es la regla sobre el calor en Wimbledon?

Wimbledon cuenta con una regla para enfrentar las altas temperaturas durante el torneo. Si el índice de estrés térmico alcanza o supera los 30,1 °C, los jugadores pueden solicitar un descanso de 10 minutos.

Este índice considera la temperatura del aire, la humedad y la temperatura de la superficie para calcular la llamada temperatura de bulbo húmedo y globo (WBGT), un indicador utilizado para evaluar el riesgo de estrés por calor.

El índice se mide 30 minutos antes del inicio de cada partido y luego nuevamente a las 2:00 p. m. y a las 5:00 p. m. Si se activa la regla, el descanso de 10 minutos se realiza entre el segundo y el tercer set en los partidos individuales femeninos y entre el tercer y el cuarto set en los encuentros masculinos.

El reglamento de Wimbledon establece que, si un partido comienza con la regla del calor en vigor, esta se mantiene hasta el final del encuentro, incluso si las condiciones climáticas cambian. Además, la norma no se aplica a los partidos suspendidos durante la noche que se reanudan al día siguiente.

La regla ya se activó durante la fase de clasificación de Wimbledon, cuando Londres registró una alerta roja por calor extremo y el día de junio más caluroso de su historia. Las altas temperaturas también pudieron haber contribuido a un breve corte de electricidad durante el torneo clasificatorio.

¿Cómo se compara con otros torneos de Grand Slam?

El Abierto de Australia utiliza una escala de estrés térmico para evaluar las condiciones de juego. Cuando el índice alcanza el nivel 4.0, se aplica una pausa de enfriamiento de 10 minutos. En la edición de este año, incluso se suspendieron los partidos cuando el indicador llegó a 5.0, su nivel máximo.

Por su parte, el Abierto de Francia utiliza el índice de temperatura de bulbo húmedo y globo (WBGT). La regla del calor se activa cuando el indicador alcanza los 30,1 °C, lo que permite una pausa de enfriamiento de 10 minutos. Si el WBGT llega a 32 °C, el torneo suspende el juego.

Pese a sufrir calambres y un fuerte desgaste físico durante su sorpresiva derrota ante Juan Manuel Cerúndolo en el Abierto de Francia, el índice WBGT no alcanzó el nivel necesario para activar la regla del calor durante el partido de Jannik Sinner.

Después del encuentro, Sinner descartó que las altas temperaturas hubieran sido la causa de su derrota y explicó que ya se sentía mal desde antes del partido.

"Hacía calor, pero no era un calor insoportable", dijo el italiano. "Creo que las condiciones eran aptas para jugar. No fue un problema del calor ni del clima. Simplemente no me sentía bien ese día, y esas cosas pasan".

open image in gallery Jannik Sinner también sufrió por las altas temperaturas durante el Abierto de Australia ( Getty )

¿Y qué pasa con los aficionados en Wimbledon?

Wimbledon también ha reforzado las medidas para proteger a los espectadores del calor. El torneo incorporó más zonas de sombra y puntos de hidratación dentro del complejo.

Además, recomienda a los aficionados mantenerse hidratados, usar protector solar, vestir ropa ligera, llevar sombrero y buscar momentos de descanso fuera de las canchas si sus asientos están expuestos al sol.

El año pasado se registraron varios casos de espectadores que requirieron atención médica debido a las altas temperaturas. Durante sus partidos, Carlos Alcaraz y Aryna Sabalenka incluso llevaron agua a algunos aficionados que se sintieron mal por el calor.

Traducción de Leticia Zampedri