El número 1 Jannik Sinner intensifica su entrenamiento antes de defender su título en Wimbledon

Jannik Sinner manifestó que ha cambiado su carga física de trabajo tras su colapso en el Abierto de Francia, cuando se sintió enfermo y mareado en una derrota de segunda ronda.

Entonces, ¿se lo está tomando un poco más tranquilo? Incorrecto.

“Sesiones mucho más largas —tanto en el gimnasio como en la cancha”, comentó. “Hicimos todo juntos, pero sin ningún descanso. … Ahora veremos cómo reacciono en la cancha”.

Sinner habló el sábado —en inglés e italiano— en Wimbledon mientras se prepara para defender su título de individuales. Debuta contra Miomir Kecmanovic en la Pista Central el lunes, cuando se espera que la temperatura sea de 25 C (77 F).

Con Carlos Alcaraz fuera de competencia por una lesión en la muñeca, Sinner es el principal favorito —igual que lo era en París— para ganar el major sobre césped.

Tras su temprana eliminación en Roland Garros, Sinner sí se tomó una semana libre —e hizo algunas pruebas.

“Pruebas generales para ver, en términos de salud, cómo estaba, para asegurarme de que todo estuviera bien con el cuerpo, y lo está. Todas las pruebas fueron realmente buenas”, señaló.

Y luego, vuelta al trabajo.

“Necesitamos entrenar en condiciones más calurosas. Siento que en todos los lugares donde jugamos va a hacer mucho calor. Cada año hace más y más calor. Es un tema muy importante”, señaló Sinner, que en el pasado ha tenido problemas con el calor y los calambres.

En el Abierto de Francia, Sinner estuvo a un juego de cerrar su partido de segunda ronda en sets corridos cuando ganaba 5-1 en el tercero. Pero, en medio de una ola de calor en París, tuvo problemas de mareos y fue derrotado por Juan Manuel Cerúndolo 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1.

No hay una solución rápida, añadió.

“Estamos contentos en este momento con lo que estamos haciendo. El resultado no lo vamos a ver aquí. Es un proceso largo. No hay magia detrás de esto.

“Estoy muy contento con el trabajo que hicimos en las últimas dos semanas y media”, agregó Sinner. “Días muy largos. Me siento bien preparado”.

“No me gusta hablar demasiado sobre exactamente qué cambiamos, pero cambiamos un poco la carga física de trabajo”, habló sobre las sesiones de entrenamiento más largas.

No hacen falta torneos de preparación

Sinner dijo esta semana que siempre fue su plan no disputar torneos de preparación antes de Wimbledon.

“Si juegas un torneo antes de venir aquí, quizá no sale como te gustaría, y llegas aquí con algunas dudas”, explicó. “Si no juegas ningún torneo, no tienes esas dudas; simplemente vienes y juegas.

“El año pasado perdí en segunda ronda en Halle. Vine aquí y jugué muy bien”, dijo Sinner, quien venció al dos veces campeón Alcaraz en la final de Wimbledon.

Ventajas de ser campeón de Wimbledon

Una ventaja de ser campeón de Wimbledon es obtener la membresía del All England Club.

“Es un gran honor para mí. Como siempre he dicho, es el mejor torneo que tenemos, el más prestigioso, y así que tener esto para toda mi vida es algo muy, muy bonito”, expresó Sinner.

Recordó que apenas tiene 24 años, así que probablemente no apreciará la membresía hasta después de retirarse.

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El redactor deportivo de AP Andrew Dampf en Roma contribuyó.

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