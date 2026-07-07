Wimbledon 2026: lista y seguimiento de cabezas de serie masculinos y femeninos

Wimbledon coronará a una nueva campeona tras las sorprendentes derrotas de Iga Świątek y la segunda cabeza de serie, Elena Rybakina, seguidas de la brillante victoria de Naomi Osaka sobre la número 1 del mundo, Aryna Sabalenka, en dos sets.

Además, tras la eliminación de Barbora Krejčíková antes de los cuartos de final, Wimbledon coronará a su décima campeona diferente en diez años, tras la sorprendente derrota de Świątek ante Alexandra Eala y la derrota de Rybakina en la tercera ronda a manos de Elise Mertens.

Mientras tanto, el actual campeón masculino y cabeza de serie número uno, Jannik Sinner, está recuperando su mejor forma tras un comienzo lento en el torneo, mientras que el séptimo cabeza de serie, Novak Djokovic, sigue siendo un posible rival en semifinales para el italiano, ya que el tenista de 39 años busca batir el récord y ganar su 25.º título de Grand Slam.

En la categoría masculina, dos jugadores con invitaciones avanzaron a los octavos de final y se enfrentarán el lunes por un lugar en los cuartos de final. Grigor Dimitrov, un año después de su dolorosa retirada mientras lideraba el partido contra el eventual campeón Sinner, se enfrentará al británico Arthur Fery por un lugar entre los ocho mejores.

Sigue el progreso de los mejores jugadores con nuestro rastreador de los cabezas de serie aquí:

Cuadro masculino de cabezas de serie

durante la ronda de cuartos de final

Jannik Sinner (Italia): ✅ se enfrentará a Auger-Aliassime / Djokovic en las semifinales Alexander Zverev (Alemania): ✅ se enfrentará a Taylor Fritz en los cuartos de final Félix Auger-Aliassime (Canadá): ✅ se enfrentará a Novak Djokovic en los cuartos de final Ben Shelton (EE. UU.): ❌ eliminado en primera ronda ante Otto Virtanen por 4-6, 6-3, 7-6(8), 2-6, 7-6(9) Alex de Miñaur (Australia): ❌ eliminado en cuarta ronda ante Flavio Cobolli por 7-5, 7-6 y 6-3 Taylor Fritz (EE. UU.): ✅ se enfrentará a Alexander Zverev en cuartos de final Novak Djokovic (Serbia): ✅ se enfrentará a Félix Auger-Aliassime en cuartos de final Daniil Medvedev (Rusia): ❌ eliminado por Jan-Lennard Struff en tercera ronda 7-6 (4), 7-6 (5), 7-5 Flavio Cobolli (Italia): ✅ se enfrentará a Arthur Fery en cuartos de final Alexander Bublik (Kazajistán): ❌ eliminado en cuarta ronda por Taylor Fritz 7-6 (1), 6-4, 6-4 Casper Ruud (Noruega): ❌ eliminado en primera ronda por Hubert Hurkacz 4-6 2-6 6-7(7) Andrey Rublev (Rusia): ❌ eliminado en primera ronda por Roman Safiullin 4-6 7-6(6) 6-3 3-6 6-7(12) Jiří Lehečka (República Checa): ❌ eliminado en cuarta ronda por Alexander Zverev 6-4, 7-5, 3-6, 7-6 Luciano Darderi (Italia): ❌ eliminado en primera ronda por Ethan Quinn 7-6, 7-5, 6-2 Jakub Mensík (República Checa): ❌ eliminado en segunda ronda por Grigor Dimitrov 7-6, 4-6, 7-5, 6-4 Learner Tien (EE. UU.): ❌ eliminado en segunda ronda por Marton Fucsovics 6-7, 6-4, 7-6, 6-3 Frances Tiafoe (EE. UU.): ❌ eliminado en tercera ronda por Alexander Bublik 4-6, 7-6, 7-6, 4-6, 6-3 Francisco Cerúndolo (Argentina): ❌ eliminado en primera ronda por Jaume Munar 6-1, 6-4, 6-3 Karen Jachánov (Rusia): ❌ eliminado en tercera ronda por Flavio Cobolli 0-6, 7-6 (4), 6-7 (5), 6-2, 6-2 Arthur Fils (Francia): ❌ eliminado en segunda ronda por Matteo Berrettini 6-4, 7-5, 3-6, 6-3 Tommy Paul (EE. UU.): ❌ eliminado por Hubert Hurkacz en tercera ronda 4-6, 7-6, 7-5, 6-2 Alejandro Davidovich Fokina (España): ❌ eliminado en cuarta ronda por Félix Auger-Aliassime por 6-7, 7-6, 6-3, 3-6 y 6-1 Rafael Jodar (España): ❌ eliminado por Shintaro Mochizuki en tercera ronda 1-6, 7-6, 6-4 y 6-4 João Fonseca (Brasil): ❌ eliminado por Roman Safiullin en tercera ronda 6-3, 6-3, 6-3 Arthur Rinderknech (Francia): ❌ eliminado por Novak Djokovic en tercera ronda 7-5, 6-4, 1-6, 7-6 Cameron Norrie (Reino Unido): ❌ eliminado en primera ronda por Michael Zheng 6-7, 6-2, 6-7, 6-3, 7-6 Ugo Humbert (Francia): ❌ eliminado por Zizou Bergs 6-2, 7-5, 4-6, 3-6, 6-3 Brandon Nakashima (EE. UU.): ❌ eliminado en la segunda ronda por Jan-Lennard Struff 6-4, 6-7(6), 6-7(5), 7-6(6), 6-7(7) Tomas Martin Etcheverry (Argentina): ❌ eliminado en primera ronda por Lorenzo Sonego 4-6, 4-6, 7-6(2), 6-7(4) Alejandro Tabilo (Chile): ❌ eliminado en primera ronda por Kamil Majchrzak 6-3, 7-5, 7-5 Ignacio Buse (Perú): ❌ eliminado en segunda ronda por Jenson Brooksby 6-2 6-2 6-3 Matteo Arnaldi (Italia): ❌ eliminado en primera ronda por Quentin Halys 6-3 1-6 6-7(5) 3-6

open image in gallery Jannik Sinner derrotó a Carlos Alcaraz en la final del año pasado ( PA Wire )

open image in gallery Iga Świątek era la campeona defensora en la categoría femenina, pero fue eliminada por Alexandra Eala ( Getty )

Cuadro femenino de cabezas de serie

durante la ronda de cuartos de final

Aryna Sabalenka (Bielorrusia): ❌ eliminada en cuarta ronda por Naomi Osaka 6-2 7-6 Elena Rybakina (Kazajistán): ❌ eliminada en tercera ronda por Elise Mertens 7-6 6-1 Iga Świątek (Polonia): ❌ eliminada en tercera ronda por Alexandra Eala 7-6, 6-2 Jessica Pegula (EE. UU.): ❌ eliminada en cuartos de final por Coco Gauff 4-6, 6-3, 6-3 Mirra Andréieva (Rusia): ❌ eliminada en segunda ronda por Barbora Krejcikova 4-6, 7-5, 6-4 Amanda Anisimova (EE. UU.): ❌ eliminada en tercera ronda por Madison Keys 3-6, 6-2, 6-3 Coco Gauff (EE. UU.): ✅ se enfrentará a Muchova/Osaka en las semifinales Elina Svitolina (Ucrania): ❌ eliminada en primera ronda por Daria Snigur 5-7, 2-6 Linda Nosková (República Checa): ✅ se enfrentará a Elise Mertens en cuartos de final Karolína Muchová (República Checa): ✅ se enfrentará a Naomi Osaka en cuartos de final Belinda Bencic (Suiza): ❌ eliminada en cuarta ronda por Coco Gauff 4-6, 6-3, 6-4 Marta Kostyuk (Ucrania): ✅ se enfrentará a Jasmine Paolini en cuartos de final Jasmine Paolini (Italia): ✅ se enfrentará a Marta Kostyuk en cuartos de final Naomi Osaka (Japón):✅ se enfrentará a Karolina Muchova en cuartos de final Diana Shnaider (Rusia): ❌ eliminada en segunda ronda por Liudmila Samsonova 4-6, 6-4, 2-6 Iva Jovic (EE. UU.): ❌ liminada en cuarta ronda por Jessica Pegula 6-4, 3-6, 1-6 Sorana Cirstea (Rumanía): ❌ eliminada en tercera ronda por Linda Noskova 2-6, 6-3, 7-6 (9) Yekaterina Aleksándrova (Rusia): ❌ eliminada en tercera ronda por Iva Jovic 6-3, 3-6, 6-4 Anna Kalinskaya (Rusia): ❌ eliminada en tercera ronda por Belina Bencic 4-6 6-4 6-7(6) Maja Chwalinska (Polonia): ❌ eliminada en primera ronda por Mananchaya Sawangkaew 2-6 7-5 6-2 Marie Bouzková (República Checa): ❌ eliminada en cuarta ronda por Elise Mertens 6-4, 6-4 Leylah Fernandez (Canadá): ❌ eliminada en primera ronda por Janice Tjen 6-1, 7-6 Emma Navarro (EE. UU.): ❌ eliminada en tercera ronda por Marta Kostyuk [12] 6-2, 4-6, 6-1 Clara Tauson (Dinamarca): ❌ eliminada en primera ronda por Maria Sakkari 6-3, 6-3 Elise Mertens (Bélgica): ✅ se enfrentará a Linda Noskova en cuartos de final Madison Keys (EE. UU.): ❌ eliminada en cuarta ronda por Linda Noskova 6-4, 7-6 Anastasia Potápova (Austria): ❌ eliminada en primera ronda por Jessica Bouzas Maneiro 6-2, 6-3 Ann Li (EE. UU.): ❌ eliminada en primera ronda por Zeynep Sonmez 5-7 6-1 4-6 Alexandra Eala (Filipinas): ❌ eliminada en cuarta ronda por Jasmine Paolini 6-4, 4-6, 6-3 Emma Raducanu (Reino Unido): ❌ se retiró por lesión Donna Vekić (Croacia): ❌ eliminada en primera ronda por Ashlyn Krueger 6-3, 6-7(3), 4-6 Kateřina Siniaková (República Checa): ❌ eliminada en segunda ronda por Nikola Bartunkova 6-3, 3-6, 7-5