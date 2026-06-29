Wimbledon 2026: lista y seguimiento de cabezas de serie masculinos y femeninos

La número 1 del mundo, Aryna Sabalenka, encabeza el cuadro femenino al dar inicio Wimbledon, mientras que la actual campeona, Iga Świątek, es la tercera cabeza de serie y para la tercera ronda podría enfrentarse a la peligrosa Serena Williams, que participa con un comodín y cuenta con siete títulos en su haber.

En el lado masculino, el actual campeón, Jannik Sinner, regresa como cabeza de serie número uno y se enfrentará al serbio Miomir Kecmanovic al iniciar la defensa de su título. Carlos Alcaraz se ausentará de esta edición debido a una lesión.

El séptimo cabeza de serie, Novak Djokovic, es un posible rival en semifinales para el italiano y se enfrentará al chino Yibing Wu en un inicio ideal para su competición; sin embargo, Jack Draper, quien no figura entre los cabezas de serie y ahora cuenta con Andy Murray en su esquina, tiene por delante una primera ronda de pesadilla contra el sexto cabeza de serie, Taylor Fritz, quien llegó a las semifinales el año pasado.

Emma Raducanu se retiró de Wimbledon en vísperas del torneo, al confirmar que la “molestia” con la que había estado lidiando desde Queen’s se había “convertido en una fractura por estrés”.

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Cuadro masculino de cabezas de serie

Jannik Sinner (Italia) Alexander Zverev (Alemania) Félix Auger-Aliassime (Canadá) Ben Shelton (EE. UU.) Alex de Miñaur (Australia) Taylor Fritz (EE. UU.) Novak Djokovic (Serbia) Daniil Medvedev (Rusia) Flavio Cobolli (Italia) Alexander Bublik (Kazajistán) Casper Ruud (Noruega) ❌: eliminado en primera ronda por Hubert Hurkacz 4-6 2-6 6-7(7) Andrey Rublev (Rusia) ❌: eliminado en primera ronda por Roman Safiullin 4-6 7-6(6) 6-3 3-6 6-7(12) Jiří Lehečka (República Checa) Luciano Darderi (Italia) Jakub Mensík (República Checa) Tien de aprendizaje (EE. UU.) Frances Tiafoe (EE. UU.) Francisco Cerúndolo (Argentina) Karen Jachánov (Rusia) Arthur Fils (Francia) Tommy Paul (EE. UU.) Alejandro Davidovich Fokina (España) Rafael Jodar (España) João Fonseca (Brasil) Arthur Rinderknech (Francia) Cam Norrie (Reino Unido) Ugo Humbert (Francia) Brandon Nakashima (EE. UU.) Tomas Martin Etcheverry (Argentina) Alejandro Tabilo (Chile) Ignacio Buse (Perú) Matteo Arnaldi (Italia)

open image in gallery Jannik Sinner derrotó a Carlos Alcaraz en la final del año pasado ( PA Wire )

open image in gallery Iga Swiatek es la campeona defensora del torneo femenino y la tercera cabeza de serie ( Getty )

Cuadro femenino de cabezas de serie