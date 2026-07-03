Aryna Sabalenka suplica a Wimbledon que revierta su prohibición y deje entrar perros en el torneo

La número uno del mundo, Aryna Sabalenka, suplicó al All England Club que revoque la prohibición que impide a los jugadores llevar a sus perros a las instalaciones de Wimbledon.

Aunque muchas estrellas viajan ahora con sus mascotas, el All England Club solo permite la entrada a perros de servicio y perros de búsqueda. La directora de Wimbledon, Sally Bolton, confirmó antes del torneo que las normas se habían comunicado a los jugadores antes del inicio del campeonato de este año. Se les informó que cualquier perro que estuviera viajando por Europa tendría que quedarse en casa durante el torneo.

Sabalenka celebró con su cachorro Ash tras ganar el Abierto de Miami esta temporada, mientras que la campeona del Abierto de Francia, Mirra Andreeva, celebró recientemente en la cancha con Luna, la cachorrita de su entrenadora Conchita Martínez, tras ganar su primer título de Grand Slam en Roland Garros. Marta Kostyuk, Anastasia Potapova y Anna Kalinskaya fueron algunas de las jugadoras que llevaron a sus perros a las zonas de jugadores del Abierto de Francia, donde la normativa es mucho más flexible.

open image in gallery Andreeva celebró su título del Abierto de Francia con Luna, la cachorra de su entrenadora, Conchita Martínez ( Getty )

El Abierto de Francia incluso contrató a dos paseadores de perros como parte de sus servicios de apoyo a los jugadores, además de cuidadores para atender a las mascotas mientras sus dueños disputaban partidos. Sabalenka comentó que tener a Ash a su lado durante un torneo era como una especie de “meditación”, y muchos jugadores afirman que las mascotas pueden brindar apoyo emocional y compañía durante torneos largos y a menudo estresantes.

La directora ejecutiva de Wimbledon, Bolton, declaró antes del inicio del torneo que no preveía que la política del All England Club sobre mascotas supusiera un problema, pero Sabalenka expresó su deseo de que se diera una oportunidad en el futuro y prometió que Ash, a quien describió como una “criaturita peluda”, no causaría molestias corriendo por las instalaciones.

“Bueno, entiendo por qué tomaron esta decisión. Obviamente, si el perro hace algo malo dentro de este lugar histórico, probablemente llevará un tiempo reemplazarlo. Seguramente temen que se produzcan daños en el interior”, dijo la número uno del mundo.

Y agregó: “Tengo que decir que todos nuestros perros están muy bien entrenados. No van a hacer nada malo dentro de este hermoso edificio. Tenemos que cambiar eso. A veces me duele dejarlo solo en casa. Se encariña mucho. Sufre estando solo. Me duele mucho. Es como una cosita esponjosa que siempre quiere mimos y cariño. Ir al parque con él, pasear, es como una especie de meditación para mí. Wimbledon, por favor, te lo ruego, deja entrar a los perros”.

Antes del inicio de Wimbledon, el director ejecutivo Bolton confirmó: “Los únicos perros que permitimos en las instalaciones son los perros de servicio y los perros de seguridad y búsqueda. Estamos en comunicación constante con los jugadores y no prevemos que esto suponga un problema, pero esa es nuestra política y siempre lo fue”.

Traducción de Olivia Gorsin