Eurodiputados quieren investigar a Infantino tras el caso Balogun

Decenas de diputados europeos están recabando apoyos para iniciar una investigación en el Parlamento Europeo sobre el presidente de la FIFA Gianni Infantino por su implicación en la decisión de permitir que el delantero estadounidese Folarin Balogun jugara en el Mundial pese a una tarjeta roja previa.

A Balogun le mostraron una tarjeta roja durante la victoria de Estados Unidos sobre Bosnia-Herzegovina el 1 de julio, lo que normalmente lo habría dejado inhabilitado para jugar el siguiente partido, pero la FIFA levantó su suspensión por el encuentro de octavos de final el lunes después de que el presidente estadounidense Donald Trump interviniera ante Infantino en nombre del delantero de 25 años.

Los eurodiputados Barry Andrews, Lara Wolters y Niels Fuglsang afirmaron en una declaración conjunta que la decisión de la FIFA de “cambiar la regla sobre las suspensiones por tarjeta roja a mitad de torneo es una vergüenza y una perversión de la justicia”.

“Una vez más, hemos visto a Infantino y a la FIFA capitular ante las exigencias de la administración Trump”, rezó la declaración.

Los legisladores piden a las asociaciones nacionales de fútbol de los países de la Unión Europea que impulsen al Comité de Ética de la FIFA a investigar a Infantino y si la presión del gobierno de Trump fue un factor en el levantamiento de la suspensión, así como “otras posibles vulneraciones de la neutralidad política”, como otorgarle a Trump el Premio de la Paz de la FIFA.

La FIFA ha dicho que el levantamiento de la suspensión fue una decisión de un comité disciplinario independiente.

Los legisladores indicaron que, hasta ahora, 35 colegas han firmado la carta.

“La belleza del deporte es que se basa en reglas imparciales y transparentes”, señalaron los legisladores. “Cuando Infantino permite que la presión política determine quién puede jugar, ese sentido de justicia se va por la borda”.

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