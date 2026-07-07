Bélgica se burla de Trump tras eliminar a Estados Unidos del Mundial: “Revoquen esto”

Los jugadores de Bélgica parecieron burlarse de Donald Trump al imitar el característico baile del presidente tras eliminar a Estados Unidos del Mundial.

El equipo estadounidense, uno de los coanfitriones del torneo, cayó 4-1 en Seattle y quedó eliminado en los octavos de final después de una actuación que lo dejó claramente por debajo de su rival.

La previa del partido estuvo marcada por el aparente papel de Trump en la suspensión de la sanción de un encuentro que pesaba sobre el delantero Folarin Balogun, expulsado durante la victoria frente a Bosnia y Herzegovina.

Bélgica pareció disfrutar el triunfo sobre Estados Unidos. Balogun, quien comenzó su carrera en Seattle, también lanzó un par de indirectas al presidente mientras el equipo celebraba su clasificación a los cuartos de final.

Varios jugadores belgas parecieron imitar el llamado “baile de Trump”, popularizado por el presidente durante su exitosa campaña electoral de 2024, después de que Romelu Lukaku anotara el cuarto gol en el tiempo de descuento. El delantero estadounidense Christian Pulisic ya había celebrado un gol ante Jamaica, en la Liga de Naciones de la Concacaf, con ese mismo baile.

Además, la cuenta oficial de la selección de Bélgica publicó en Instagram una imagen de Lukaku con la mano en la oreja mientras miraba hacia las tribunas. El mensaje decía: “Revoquen esto” en una aparente referencia al caso de Balogun.

"Han pasado muchas cosas fuera de la cancha en los últimos dos días", dijo Nicolas Raskin, mediocampista de Bélgica y del Rangers.

"Dentro del equipo había una sensación de injusticia y estábamos decididos a responder en la cancha".

Antes del partido, la Real Federación Belga de Fútbol dijo que estaba "asombrada" por la decisión de la FIFA de aplazar la suspensión de Balogun.

Sin embargo, el organismo rector desestimó su apelación. Un comité disciplinario determinó que Bélgica no era parte interesada, ya que no estuvo involucrada en el incidente.

Ahora, Bélgica enfrentará a España el viernes en Los Ángeles por un lugar en las semifinales.

Traducción de Leticia Zampedri