Josh Allen inspira en la victoria de los Bills en la ronda de comodines en casa de los Jaguars

Por todos sus récords y jugadas destacadas, Josh Allen siempre ha hecho un esfuerzo por desviar el crédito con un enfoque modesto y orientado al equipo.

Es una cualidad, junto con el peculiar sentido del humor del quarterback, su personalidad atractiva y siempre optimista, que ha llevado a que sea acogido por sus compañeros de equipo de los Bills de Buffalo, el personal del equipo y toda una comunidad.

Y estuvo plenamente en exhibición en los momentos finales de una victoria en la ronda de comodines de los playoffs por 27-24 en Jacksonville el domingo. Con la temporada en juego y Buffalo perdiendo por cuatro puntos con 3:58 restantes, Allen tuvo un breve mensaje al entrar en la reunión.

"Los quiero a todos", recordó Allen haber dicho. "Yo los tengo a ustedes. Ustedes me tienen a mí".

Es un comentario de estamos-juntos-en-esto que culminó en una notable demostración de trabajo en equipo en la que los jugadores llevaron a Allen a la victoria: la primera victoria de postemporada fuera de casa de Buffalo en 33 años, y la primera remontada en el último cuarto del quarterback en 14 apariciones en playoffs.

Magullado, ensangrentado y cojeando, Allen de repente sintió como si estuviera flotando al convertir una cuarta oportunidad y pulgadas en la yarda 11 de Jacksonville con 70 segundos restantes.

Después de que Allen fue empujado hacia adelante dos yardas por el fullback Reggie Gilliam, el guardia O’Cyrus Torrence agarró al mariscal de campo por detrás y brevemente lo levantó en un empuje arrollador que terminó justo antes de la línea de gol.

Allen anotó en la siguiente jugada y la defensiva de Buffalo aseguró la victoria con una intercepción del pase desviado de Trevor Lawrence por parte del safety Cole Bishop.

Para un jugador al que con demasiada frecuencia se le ha pedido que cargue con los Bills durante sus ocho temporadas, aquí hubo un caso de los compañeros de equipo de Allen devolviendo el favor literal y físicamente.

Aunque Allen hizo su parte en una actuación sin pérdidas de balón en la que lanzó un pase de touchdown y anotó dos más por tierra, recibió apoyo de un grupo de receptores mermado por lesiones y una defensiva a menudo criticada.

Khalil Shakir atrapó los 12 pases lanzados en su dirección para 82 yardas. La adición de última "hora" Brandin Cooks preparó la anotación decisiva al liberarse de la cobertura para una atrapada de 36 yardas.

La defensiva de Buffalo continuó cediendo pero sin romperse. A pesar de permitir que los Jaguars tomaran la delantera dos veces en el último cuarto, la unidad forzó dos pérdidas de balón y realizó una parada clave en cuarta oportunidad en su línea de nueve yardas.

Es este tipo de enfoque complementario el que los Bills necesitarán una vez más al viajar para enfrentar al mejor equipo de la Conferencia Americana, Denver, el sábado.

Aunque los Bills tienen fallas al carecer de un receptor élite que sea una amenaza constante y una defensiva que ahora ha permitido 150 yardas por tierra ocho veces esta temporada, han logrado que funcione al ganar 13 veces.

Contra Jacksonville, Buffalo mejoró a 5-3 cuando el líder de la NFL en yardas por tierra, James Cook, es mantenido por debajo de 100 yardas. Más impresionante es que los Bills tienen un récord de 6-2 cuando permiten 150 o más yardas por tierra.

Mucho de eso es resultado de Allen, quien ahora ha ganado seis veces esta temporada cuando está empatado o perdiendo en el último cuarto, incluyendo superar dos déficits de doble dígito. Es una fuerza ofensiva dual que juega con un abandono temerario en una búsqueda decidida de una aparición en el Super Bowl que le ha eludido en seis apariciones previas en postemporada.

Lo que funciona

Remontadas en el último cuarto. Al ganar seis veces cuando está empatado o perdiendo en el último cuarto esta temporada, Allen ha completado un total de 83 de 110 para 1.016 yardas con nueve touchdowns por pase y seis por tierra y sin pérdidas de balón en la segunda mitad.

Necesita ayuda

Juego terrestre. El mejor ataque terrestre de la NFL de Buffalo se limitó a un mínimo de temporada de 79 yardas contra la defensa terrestre mejor clasificada de la liga. El próximo desafío es enfrentar a la segunda mejor defensa terrestre de la NFL.