Elina Svitolina vence a Wang Xinyu en Auckland y gana su 19no título de la WTA

Elina Svitolina se dirige al Abierto de Australia con su 19mo título de la Gira de la WTA tras conquistar el domingo en el Abierto de Auckland en Nueva Zelanda.

La cabeza de serie venció por 6-3,7-6 (8) a la séptima cabeza de serie Wang Xinyu de China. Fue el 19no título de Svitolina, quien ocupa el puesto 13 del ranking, en 24 apariciones en finales. En 2024 alcanzó la final en Auckland, pero perdió en tres sets ante Coco Gauff.

Svitolina se dirige ahora a Melbourne, donde jugará un partido de exhibición el miércoles contra la estadounidense Amanda Anisimova, quien ocupa el cuarto lugar del ranking.

La ucraniana terminó su temporada 2025 en septiembre cuando decidió tomarse un descanso de salud mental. Auckland fue su primer torneo desde ese descanso.

Fue apoyada durante toda la semana desde la cancha por su esposo Gael Monfils, quien ganó el título masculino en Auckland el año pasado y defenderá ese título a partir del lunes.

“Definitivamente se siente increíble ganar otro título, especialmente después de un final de año no muy agradable para mí", admitió Svitolina. “Pero ese descanso realmente me ayudó a reagruparme y volver con una nueva energía y estoy muy feliz de haber conseguido un título aquí”.

“Este fue muy especial porque, obviamente, mi esposo ganó aquí el año pasado y este año me dijo si no ganas este año no sé qué decirte más”.

Svitolina salvó un punto de quiebre en su primer juego de servicio en el que Wang hizo su primera incursión exitosa a la red, mostrando la habilidad de una ex campeona de dobles de Grand Slam. Wang también utilizó un drop shot bien disimulado, otra arma para una jugadora que ganó el título de dobles del Abierto de Francia en 2023.

Svitolina convirtió su primera oportunidad de quiebre en el sexto juego, luego mantuvo sus dos siguientes juegos de servicio para llevarse el primer set en poco más de 30 minutos.

Wang mantuvo un apretado juego de servicio inicial en el segundo set, utilizando un drop shot para sacar a Svitolina de posición. Después de sobrevivir a puntos de quiebre en el quinto juego con una volea en carrera, Wang mantuvo la presión para liderar 5-4, utilizando potentes golpes de fondo para mover a Svitolina por la cancha.

Wang tomó ventaja temprana tras el subsecuente desempate por un error de Svitolina y un retorno agudo, aunque la ucraniana rápidamente igualó ganando dos puntos consecutivos en el servicio de Wang.

Svitolina luego produjo dos grandes servicios para liderar 6-5, pero Wang salvó el primer punto de campeonato. La ucraniana luego ganó un quiebre crucial para liderar 7-6 y sirvió para llevarse el partido en su segundo punto de partido.

Esta fue la primera final de Wang en la Gira.

___

