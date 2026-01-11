Polonia supera derrota de Świątek ante Bencic y vence a Suiza en final de la United Cup

Polonia conquistó la United Cup y se recuperó de dos finales consecutivas como subcampeón después de que Jan Zielinski y Katarzyna Kawa vencieran el domingo por 6-4, 6—3 a Jakub Paul y Belinda Bencic en el decisivo partido de dobles mixtos, completando la remontada 2-1 sobre Suiza.

Anteriormente, Hubert Hurkacz venció 6-3, 3-6, 6-3 a Stan Wawrinka para igualar la final después de que Belinda Bencic remontara un set en contra para sorprender a la número dos del mundo, Iga Świątek, 3-3, 6-0, 6-3, dando a Suiza una ventaja inesperada.

Hurkacz disputó su primer torneo en siete meses después de una cirugía de rodilla que dejó al exnúmero seis del mundo fuera de juego. Ganó cuatro de sus cinco partidos individuales, incluyendo victorias sobre Alexander Zverev y Taylor Fritz.

Esos triunfos ayudarán a aliviar el dolor de las derrotas en la final de los últimos dos años, después de que el jugador polaco perdió dos puntos de campeonato ante Zverev en 2024 y otra en el desempate ante Fritz el año pasado.

“Finalmente, lo logramos — a la tercera va la vencida”, afirmó Świątek durante la presentación del trofeo. “Realmente sentí que fue un esfuerzo de equipo este año. Hubi, qué regreso después de tantos meses. Jugaste increíble. Nos inspiraste a todos con tu determinación. Siento que mejoraste cada parte de nuestro juego. ¡Nuestro equipo de dobles, wow! Simplemente vencieron a todos. Fue increíble”.

Bencic finalmente vence a Świątek

Bencic, quien había ganado sus cuatro partidos individuales y cuatro partidos de dobles mixtos esta semana, llegó a su partido contra Świątek habiendo perdido sus últimos cinco encuentros contra la exnúmero uno del mundo.

Parecía que esa tendencia continuaría ya que Świątek comenzó con fuerza y se llevó el primer set 6-3 en el Ken Rosewall Arena.

Pero la número 11 del mundo cambió el impulso al ganar nueve puntos consecutivos para abrir el segundo set, igualando el partido en un rápido set de 33 minutos.

El decisivo tercer set giró en torno a un quiebre crucial en 2-1, donde Bencic aprovechó un potente golpe de derecha para tomar el control. Aunque Świątek luchó por salvar dos puntos de partido con aces consecutivos, su esfuerzo se vio obstaculizado por 36 errores no forzados poco característicos, en comparación con solo diez de Bencic.

Bencic selló la victoria con un sublime golpe de revés ganador en la cancha abierta en su tercer punto de partido.

“Para ser honesta, sentí que estaba en el partido desde el primer punto. Pensé que iba muy bien y estaba 0-3 abajo. Me dije 'OK, ¿qué tengo que hacer?' Creo que solo intenté mantener el nivel y esperar algunas oportunidades”, admitió Bencic.

"Creo que la diferencia hoy fue que jugué muy libremente, realmente disfruté en la cancha y simplemente fui a por todas."

___

