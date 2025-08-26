US Open 2025: los máximos favoritos y seguimiento en las categorías masculina y femenina
Acompaña de cerca a los 32 mejor posicionados en las categorías masculina y femenina al arrancar el US Open 2025
Los máximos favoritos del US Open intentarán evitar las sorpresas tempranas que han marcado los últimos torneos de Grand Slam, mientras el certamen arranca en Nueva York.
Pero la campeona del Abierto de Australia, Madison Keys, ya quedó eliminada: la estadounidense, sexta preclasificada, fue sorprendida por la mexicana Renata Zarazúa en un duelo épico de tres horas en el estadio Arthur Ashe. El excampeón del US Open, Daniil Medvedev, también quedó eliminado en primera ronda tras perder con Benjamin Bonzi, tal como sucedió el mes pasado en Wimbledon.
Jannik Sinner y Carlos Alcaraz se repartieron los últimos siete títulos de Grand Slam. Si vuelven a enfrentarse en estas dos semanas, protagonizarían su tercera final consecutiva en torneos mayores. Aryna Sabalenka, campeona defensora, lidera el cuadro femenino como primera sembrada. Iga Swiatek, reciente ganadora de Wimbledon, recuperó el segundo puesto del ranking, por delante de Coco Gauff.
Sigue el camino de los principales favoritos con nuestra guía de cabezas de serie:
Cuadro masculino
4. Taylor Fritz
5. Jack Draper
6. Ben Shelton
8. Alex de Minaur
9. Karen Khachanov
10. Lorenzo Musetti
11. Holger Rune
12. Casper Ruud
13. Daniil Medvedev: eliminado en primera ronda por Benjamin Bonzi (3-6, 5-7, 7-6(5), 6-0, 4-6)
14. Tommy Paul
15. Andrey Rublev
16. Jakub Mensik
17. Frances Tiafoe
18. Alejandro Davidovich Fokina
19. Francisco Cerúndolo
20. Jirí Lehecka
21. Tomás Machác
22. Ugo Humbert: eliminado en primera ronda por Adam Walton (4-6, 6-7, 7-5, 1-6)
23. Alexander Bublik
24. Flavio Cobolli
25. Félix Auger-Aliassime
27. Denis Shapovalov
28. Alex Michelsen: eliminado en primera ronda por Francisco Comesaña (6-1, 3-6, 4-6, 4-6)
29. Tallon Griekspoor: eliminado en primera ronda por Adrian Mannarino (5-7, 4-6, 0-6)
30. Brandon Nakashima
31. Gabriel Diallo
32. Luciano Darderi
Cuadro femenino
1. Aryna Sabalenka
2. Coco Gauff
3. Iga Swiatek
4. Jessica Pegula
5. Mirra Andreeva
6. Madison Keys: eliminada en primera ronda por Renata Zarazúa (7-6, 6-7, 5-7)
7. Jasmine Paolini
8. Amanda Anisimova
9. Elena Rybakina
10. Emma Navarro
11. Karolína Muchová
12. Elina Svitolina: eliminada en primera ronda por Anna Bondár (2-6, 4-6)
13. Ekaterina Alexandrova
14. Clara Tauson: eliminada en primera ronda por Alexandra Eala (3-6 6-2 6-7(11))
15. Daria Kasatkina
16. Belinda Bencic
17. Liudmila Samsonova
18. Beatriz Haddad Maia
19. Elise Mertens
20. Diana Shnaider
21. Linda Nosková
22. Victoria Mboko: eliminada en primera ronda por Barbora Krejcikova (3-6 3-6)
23. Naomi Osaka
24. Veronika Kudermetova: eliminada en primera ronda por Janice Tjen (4-6 6-4 4-6)
25. Jelena Ostapenko
26. Sofia Kenin
27. Marta Kostyuk
28. Magdalena Frech
29. Anna Kalinskaya
30. Dayana Yastremska: eliminada en primera ronda por Anastasia Pavlyuchenkova (7-6 6-7 4-6)
31. Leylah Fernández
32. McCartney Kessler
Traducción de Leticia Zampedri