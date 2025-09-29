Iga Świątek advierte que la salud de los tenistas corre peligro por una temporada “demasiado intensa”

Iga Świątek se sumó al grupo de jugadores que afirman que la temporada de tenis supone una carga excesiva corporal para los tenistas y advierte que es “demasiado larga y demasiado intensa”.

La número 2 del mundo insinuó que se ausentaría de algunos torneos obligatorios en el futuro para proteger su salud, aunque se arriesgue a perder puntos según las normas que rigen el sistema de clasificación del tenis.

Świątek avanzó a los octavos de final del Abierto de tenis de China después de que su rival Camila Osorio se retirara lesionada antes del comienzo del segundo set de su encuentro de tercera ronda. Además, otros cuatro partidos del lunes terminaron antes de tiempo debido a que algunos jugadores se retiraron por lesión.

La polaca declaró después: “Es imposible incluir todo en el calendario. Quizá tenga que elegir algunos torneos y saltármelos, aunque sean obligatorios”, manifestó.

Planteó que los competidores tienen que ser “inteligentes” y no preocuparse realmente por las normas sino por su salud.

A partir del año pasado, la Asociación de Tenis Femenino (WTA) introdujo requisitos obligatorios para que las mejores jugadoras se inscribieran en los cuatro Grand Slam, las 10 pruebas de los 1.000 torneos de la WTA y los seis torneos de nivel 500.

Świątek argumentó que los requisitos eran “bastante disparatados”, y que la fatiga aumentaba a lo largo de la segunda mitad de una larga temporada.

“Aún no sé cómo será mi carrera dentro de un par de años”, afirmó. “Lo único que puedo hacer ahora, al decidir que voy a jugar todos estos torneos obligatorios, es simplemente cuidar mi cuerpo, ocuparme de la recuperación.

El periodo en Asia es la parte más dura, porque sientes que la temporada va a terminar pronto, pero aun así tienes que seguir esforzándote”, explicó.

Y agregó: “Pero sí, hay muchas lesiones. Es porque la temporada es demasiado larga y demasiado intensa”.

Pekín, que es una competición combinada de la WTA 1000 y la ATP 500, se ha visto afectada por una serie de lesiones de grandes nombres. El checo Jakub Mensik se retiró por un problema en la pierna cuando iba perdiendo 1-4 ante el tercer cabeza de serie, Alex de Minaur, que avanzó a semifinales para enfrentarse al número 2 del mundo, Jannik Sinner.

Lorenzo Musetti, cuarto cabeza de serie, se vio afectado por un problema en el muslo o la ingle y se retiró con un marcador 4-6 6-3 3-0 ante Learner Tien, que accedió así a su primera semifinal en el ATP Tour.

Świątek enfrentará a Emma Navarro en la cuarta ronda, después de que la estadounidense avanzara tras el retiro de Lois Boisson cuando iba en desventaja 6-2, 1-0 en su partido. La favorita local, Zheng Qinwen, también se vio obligada a retirarse, en una temporada marcada por las lesiones.