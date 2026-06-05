Andre Agassi critica a Jannik Sinner tras su sorprendente derrota en el Abierto de Francia: “No hay excusa”

Andre Agassi, que fue campeón de ocho Grand Slam, dijo que no hay “ninguna excusa” para que Jannik Sinner, el gran favorito en el Abierto de Francia de este año, haya tenido tantas dificultades con el calor en su sorprendente eliminación en la segunda ronda.

El italiano había disfrutado de una racha impresionante en tierra batida cuando ganó títulos en Montecarlo, Madrid y Roma en la preparación para Roland Garros, y se esperaba casi unánimemente que se alzara con el título en París.

Sin embargo, sufrió calambres cuando ganaba por 6-3, 6-2 y 5-1 a Juan Manuel Cerundolo, y afirmó que se sentía mareado y con náuseas, mientras su cuerpo se iba rindiendo y encajaba 15 puntos seguidos, con una temperatura que alcanzaba los 32 grados en plena ola de calor.

Su racha de 30 victorias consecutivas llegó a un abrupto final cuando Cerúndolo se distanció, ganando 3-6, 2-6, 7-5, 6-1, 6-1, mientras que Sinner dijo después que tenía “muy poca energía”.

En declaraciones a la retransmisión de TNT Sports, Agassi afirmó que no había “ninguna excusa” para que “se hubiera quedado sin fuerzas” tan pronto en el partido.

“La salida de Sinner fue importantísima, y no sé si lo criticaste lo suficiente”, dijo el estadounidense a sus compañeros comentaristas. “Mi reloj biológico era de unas cuatro horas cuando jugaba, y si me daban condiciones de calor, bajaba a unas tres horas y cuarenta y cinco minutos, tres horas y cincuenta minutos; no cambiaba mucho”.

“Pero pasar de jugar cinco horas y media el año pasado en las finales a que el calor lo dejara agotado en una hora y 45 minutos... hay una diferencia entre estar en forma y estar preparado. Tengo que señalar un fallo en ese tipo de preparación, porque hay algo que se puede hacer al respecto. No es que ese tipo no se esfuerce, es que no esté en forma. Estaba a un juego de llegar a la tercera ronda y el cuadro se abrió por completo. Todos pensábamos que lo veríamos aquí, tal vez incluso sin perder un set”.

open image in gallery Sinner tuvo dificultades para moverse tras empezar a sentir dolor en el tercer set ( AP )

Sinner desaprovechó tres puntos de campeonato en la final contra Carlos Alcaraz el año pasado y finalmente perdió un emocionante partido a cinco sets. Se esperaba que vengara esa derrota, especialmente en ausencia del español.

Pero cuando tuvo dificultades esta temporada, fue generalmente en combinación con condiciones de calor extremo: tuvo problemas físicos contra Eliot Spizzirri en el Abierto de Australia en enero, antes de que se cerrara el techo debido a las altas temperaturas, y se recuperó para ganar el partido.

Agassi continuó: “Estoy seguro de que tiene un equipo de médicos y demás personal, pero repetir lo mismo dos veces y esperar resultados diferentes... necesita averiguar qué cambiar. Quizás deba contratar a alguien. Tiene que ser algún tipo de problema de hidratación”.

open image in gallery Sinner se refrescaba con toallas y hielo durante los descansos ( Getty )

“Antes de ir a Australia y jugar tres de cinco partidos en condiciones de calor intenso, bebo entre 10 y 12 litros de agua; hay que esforzarse. Es mejor tenerla y no necesitarla que necesitarla y no tenerla. Me pregunto si está bebiendo suficiente agua y si lo está haciendo correctamente”.

“Puede jugar durante cinco horas y media, lo demostró, es el mejor jugador del planeta ahora mismo. Pero también sé que no hay excusa para que se quede sin fuerzas a la hora y 45 minutos”.

Agassi, ganador del Abierto de Francia en 1999, se hizo eco de otros comentarios en los que afirmaba que la sorpresiva eliminación del italiano contribuyó a la tensión en el resto del cuadro masculino, ya que los jugadores son conscientes de que la ausencia de los dos mejores jugadores les brindó la mejor oportunidad de ganar un torneo importante.

Dijo: “Los nervios ahora son algo clásico. Están empezando a introducir un elemento que te encanta ver; el tenis tiene nervios y creo que los nervios están cobrando protagonismo ahora y tal vez veamos algo de tenis junto con ellos”.

Traducción de Olivia Gorsin