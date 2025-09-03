Djokovic y su baile de ‘Las guerreras K-pop’ en el US Open: qué significa y por qué lo hizo

Novak Djokovic se animó a bailar en la pista para celebrar el cumpleaños de su hija tras vencer a Taylor Fritz en los cuartos de final del US Open 2025.

El serbio, que alcanzó las semifinales a sus 38 años y amplió su récord frente al estadounidense a 11-0, mostró algunos pasos de baile al ritmo de la música de la exitosa película Las guerreras K-pop.

Djokovic explicó que su hija Tara, quien cumplió 8 años el martes, es una gran fan de la producción de Netflix.

Tras sellar su victoria por 6-3, 7-5, 3-6 y 6-4, el 24 veces campeón de Grand Slam se acercó a la red para saludar a Fritz y luego improvisó una pequeña danza en el Estadio Arthur Ashe.

“Esta victoria es un gran regalo para Tara”, dijo Djokovic, y agregó que ella no viajó este año a Flushing Meadows.

También bromeó sobre lo que podría pensar su hija cuando vea la escena:

“Estamos practicando diferentes coreografías en casa, y esta es una de ellas”.

El serbio Novak Djokovic gesticula tras ganar el partido de cuartos de final del torneo individual masculino ante el estadounidense Taylor Fritz ( AFP via Getty Images )

“Espero hacerla sonreír cuando se despierte por la mañana”.

Para quienes no lo sabían, Djokovic explicó al público que el baile está inspirado en Las guerreras K-pop, la película de Sony Pictures/Netflix que ha escalado rápidamente a los primeros puestos del ranking global de la plataforma de streaming.

Los fanáticos inundaron internet con arte, versiones, cosplay y coreografías relacionadas con el filme, que gira en torno a un grupo ficticio de chicas del K-pop llamado HUNTR/X, dedicado a combatir demonios.

La banda sonora de Las guerreras K-pop debutó en el número 1 de la lista de bandas sonoras de Billboard y en el número 8 del Billboard 200, que abarca todos los géneros musicales.

Djokovic espera celebrar otra vez el viernes, cuando se mida con Carlos Alcaraz, quien no ha perdido un solo set en Nueva York y obtuvo una victoria contundente sobre Jiri Lehecka.

Por su parte, el español impuso su propia celebración esta semana al destacar su entusiasmo por el golf.

Traducción de Leticia Zampedri