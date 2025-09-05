Novak Djokovic vs. Carlos Alcaraz: ¿a qué hora es la semifinal del US Open?

Novak Djokovic y Carlos Alcaraz se enfrentan por primera vez en el US Open, en una semifinal de alto voltaje que continúa su ya icónica rivalidad generacional.

Djokovic, que busca conquistar su 25.º título de Grand Slam —un récord histórico—, ha alcanzado las semifinales en los cuatro torneos grandes de esta temporada a sus 38 años. Sin embargo, no logró acceder a ninguna final en lo que va del año. Pese a ello, aseguró sentirse motivado para “arruinar los planes” de quienes ya anticipan una posible final entre Alcaraz y Jannik Sinner.

Alcaraz busca revancha tras perder sus dos últimos enfrentamientos ante Djokovic: en los cuartos de final del Abierto de Australia de este año y en la final de los Juegos Olímpicos de la temporada pasada. El joven español, de 22 años, ha mostrado un tenis impecable en lo que va del US Open, ganando los 15 sets que ha disputado. Sin embargo, Djokovic domina el historial entre ambos con 5 victorias contra 3.

Alcaraz, quien ya suma cinco títulos de Grand Slam, parece decidido a enfrentar a Sinner en una tercera final de un torneo grande y así vengar su derrota ante el número uno del mundo en Wimbledon. Pero Djokovic tiene otros planes, y está a solo dos victorias de seguir haciendo historia en el tenis.

Aquí te contamos todo lo que necesitas saber.

Novak Djokovic vs. Carlos Alcaraz: ¿a qué hora juegan?

Tras disputar sus partidos de cuartos de final el martes, Djokovic y Alcaraz se enfrentarán en la primera semifinal del día, este viernes 5 de septiembre. El partido comenzará a las 3 p. m. hora local (1 p. m. en México y 9 p. m. en España).

A continuación se jugará la segunda semifinal, entre Jannik Sinner y Felix Auger-Aliassime.

Orden de juego – US Open: viernes 5 de septiembre

(Todos los horarios en hora del Este – ET)

Estadio Arthur Ashe

Desde las 12 p. m.

Final de dobles femeninos: [1] K. Siniakova / T. Townsend vs [3] G. Dabrowski / E. Routliffe

Desde las 3 p. m.

[7] Novak Djokovic vs. [2] Carlos Alcaraz (semifinal masculina)

No antes de las 7 p. m.

[1] Jannik Sinner vs. [25] Felix Auger-Aliassime (semifinal masculina)

Historial entre Novak Djokovic y Carlos Alcaraz

Este será el noveno enfrentamiento entre Djokovic y Alcaraz, y el quinto que se disputa al mejor de cinco sets. Actualmente, Djokovic lidera el cara a cara con cinco victorias contra tres, y ganó el último duelo en los cuartos de final del Abierto de Australia.

Además, Djokovic ha ganado los cuatro partidos que han jugado sobre superficie dura. Este será su primer cruce en el US Open. Por su parte, Alcaraz venció a Djokovic en dos ocasiones, ambas en la final de Wimbledon, en 2023 y 2024, sobre césped.

2025: Cuartos de final del Abierto de Australia (cancha dura exterior) - Djokovic ganó: 4-6, 6-4, 6-3, 6-4

2024: Final de los Juegos Olímpicos (arcilla) - Djokovic ganó: 7-6, 7-6

2024: Final de Wimbledon (césped) - Alcaraz ganó: 6-2, 6-2, 7-6

2023: Semifinal de las ATP Finals (cancha dura interior) - Djokovic ganó: 6-3, 6-2

2023: Final de Cincinnati (cancha dura exterior) - Djokovic ganó: 5-7, 7-6, 7-6

2023: Final de Wimbledon (césped) - Alcaraz ganó: 1-6, 7-6, 6-1, 2-6, 6-4

2023: Semifinal de Roland Garros (arcilla) - Djokovic ganó: 6-2, 5-7, 6-1, 6-1

2022: Semifinal de Madrid (arcilla) - Alcaraz ganó: 6-7, 7-5, 7-6

¿Qué dijo Novak Djokovic sobre Carlos Alcaraz?

“Voy a ir día por día, cuidar mi cuerpo, relajarme y recuperarme. Los próximos días son fundamentales para estar en condiciones y preparado para pelear”, señaló el serbio.

Djokovic no ocultó su deseo de estar a la altura del desafío: “Me encantaría estar en forma para jugar contra Carlos. Sé que necesitaré mi mejor tenis, pero estoy dispuesto a estar a la altura del momento”.

Sobre su preparación, agregó: “Generalmente, disfruto los grandes partidos en escenarios grandes. Lo único que no sé es cómo responderá mi cuerpo en los próximos días. Pero haré todo lo posible con mi equipo para estar listo. Va a ser un partido con mucho desgaste, sin puntos cortos, eso seguro”.

Traducción de Leticia Zampedri