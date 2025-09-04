Novak Djokovic tiene algunos planes que desbaratar. Si todo el mundo en el Abierto de EE. UU. está pendiente de la tercera final consecutiva de un Grand Slam entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner, Djokovic podría arruinar esa expectativa. Su camino hacia el récord de un 25º título de Grand Slam pasará probablemente por los dos mejores jugadores del mundo, empezando por Alcaraz en las semifinales del viernes.

A sus 38 años, Djokovic ya ha desafiado lo que se consideraba posible, convirtiéndose en el hombre de más edad en alcanzar las cuatro semifinales de un Grand Slam en la misma temporada. Es, una vez más, testimonio de su longevidad, pero Djokovic no se presenta a los Grand Slam para llegar hasta las semifinales. El problema, una vez más, son los que quedan. “Probablemente todo el mundo esté esperando y anticipando la final entre ellos dos”, dijo Djokovic. Añadió: “Voy a intentar estropear los planes de la mayoría de la gente”.

open image in gallery Djokovic quiere “estropear los planes” de Alcaraz y Sinner ( Getty Images )

Tras derrotar a Taylor Fritz poco antes de la medianoche del martes en Nueva York, Djokovic tendrá un día más para prepararse para enfrentar a Alcaraz en su semifinal. Djokovic espera llegar hasta el final del partido contra el español, por lo que podría ser un encuentro decisivo. Llegó a semifinales contra Sinner en el Abierto de Francia y Wimbledon agotado por sus esfuerzos previos, y su cuerpo le falló en la semifinal contra Alexander Zverev en el Abierto de Australia, lo que le llevó a retirarse tras un set.

Para entonces, Djokovic se había impuesto a Alcaraz en cuatro sets en durante los cuartos de final de Melbourne. Su encuentro en Nueva York será el siguiente capítulo de una rivalidad intergeneracional, con Djokovic a la cabeza de los enfrentamientos directos con cinco victorias por tres. Eso incluye los dos últimos: los cuartos de final del Abierto de Australia en enero, en los que Alcaraz admitió haber perdido la concentración tras ir ganando por un set, y la final de los Juegos Olímpicos el pasado julio, en la que Djokovic realizó una actuación clásica e impecable para completar el Golden Slam de su carrera.

“Voy a intentar ir día a día”, dijo Djokovic, y continuó: “Cuidar mi cuerpo, relajarme y recuperarme. Los próximos dos días serán clave para poner mi cuerpo en forma y prepararme para luchar durante cinco sets si es necesario. Eso me gustaría mucho. Me encantaría estar lo suficientemente en forma para jugar y poder disputar cinco sets con Carlos. Sé que se va a exigir mi mejor tenis, pero estaré a la altura de las circunstancias”.

Por otra parte, Djokovic se va a encontrar con un Alcaraz diferente al otro lado de la red. El rápido desarrollo del cinco veces campeón de Grand Slam, impulsado por su rivalidad con Sinner, significa que el jugador de 22 años ha alcanzado quizás su mejor nivel en las cinco primeras rondas del Abierto de EE. UU. de este año. Alcaraz, con su nuevo corte de pelo, no ha parado de avanzar y aún no ha perdido un set; asimismo, los lapsus de concentración que anteriormente lo habían perjudicado durante las primeras rondas han estado ausentes hasta ahora.

open image in gallery Alcaraz ha tenido un desempeño brillante ( Getty Images )

Alcaraz parece jugar para demostrar algo, lo que es increíblemente peligroso para todos los demás. Su juego, ya de por sí explosivo y espectacular, parece haberse agudizado con su derrota en la final de Wimbledon ante Sinner, mientras que ha regresado al Abierto de EE. UU. decidido a enmendar la sorprendente eliminación en segunda ronda del año pasado ante Botic van de Zandschulp. Una semifinal con Djokovic no hace sino aumentar la motivación. “Tengo muchas ganas de vengarme. Eso es obvio”, dijo Alcaraz sin rodeos.

La lección que Alcaraz sacó de su derrota en el Abierto de Australia ante Djokovic también se suma al reto al que se enfrenta el jugador de 38 años. Alcaraz admitió que había cometido un “gran error” en ese torneo, luego de que Djokovic abandonara la pista cojeando, al pensar que el partido había terminado y perder la intensidad, ya que su rival logró sobreponerse y remontar. Su creciente madurez en la cancha significa que es poco probable que Alcaraz vuelva a cometer la misma equivocación. “Cómo te muestres ante los rivales es muy importante”, declaró Alcaraz tras vencer a Jiri Lehecka. Habrá aprendido que Djokovic siempre es peligroso, aunque los signos físicos sugieran lo contrario.

open image in gallery Alcaraz admitió haber cometido un “gran error” tras su derrota ante Djokovic en Melbourne ( Getty Images )

En sus ocho enfrentamientos previos, Djokovic ha perdido ante Alcaraz cuando el español tenía 19, 20 y 21 años. Pero aunque Alcaraz ha triunfado en dos finales consecutivas de Wimbledon, Djokovic ha sido el rival que ha explotado su inexperiencia. Un año más tarde, Alcaraz no ha tenido más remedio que volverse más centrado, más vigilante. Esto deja a Djokovic con una montaña aún más alta que escalar.

“Definitivamente, no voy a salir con una bandera blanca a la cancha”, dijo Djokovic. Añadió: “No creo que nadie lo haga realmente cuando juega un Grand Slam, pero particularmente yo no. Este año me he metido en otra semifinal”.

“He sido muy regular, el más regular en los Slams esta temporada, y eso es lo que dije a principios de año: que me gustaría llevar a cabo mi mejor tenis y conseguir los mejores resultados. Aquí estamos. Tengo otra oportunidad. Espero estar lo bastante en forma y jugar lo bastante bien para estar a la altura de Carlos. Entonces cualquiera podría ganar”, expresó.

Traducción de Sara Pignatiello