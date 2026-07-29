La tenista Ekaterina Alexandrova se desploma por el calor de 34 °C durante el Clásico de Memphis

La tenista rusa Ekaterina Alexandrova se desplomó en la cancha y abandonó su partido de primera ronda del Clásico de Memphis debido a las sofocantes temperaturas.

La número 19 del mundo perdía 7-6 (7-2), 4-6 y 5-4 frente a su compatriota Kristina Liutova, de 16 años, en un encuentro que superó las tres horas y que se disputó bajo un calor de 34 °C.

Cuando se disponía a sacar para mantenerse con vida en el partido, Alexandrova se agachó sobre la cancha entre puntos, lo que obligó a detener momentáneamente el juego. Como no pudo reanudar el encuentro a tiempo, recibió una infracción por exceder el límite para sacar.

Instantes después, se desplomó en plena disputa del siguiente punto y recibió atención médica de inmediato. Aunque logró ponerse de pie, decidió retirarse cuando estaba a solo dos puntos de la derrota, tras tres horas y 11 minutos de juego. Finalmente, abandonó la cancha en silla de ruedas.

open image in gallery Ekaterina Alexandrova mostró evidentes signos de agotamiento en los últimos minutos de su partido de primera ronda ( Getty )

El partido también marcó un debut soñado para Kristina Liutova en el circuito de la WTA. La rusa de 16 años consiguió su primera victoria a este nivel y, tras el triunfo, rompió en llanto mientras era consolada por su equipo. La joven promesa ya había dado muestras de su talento al conquistar el Orange Bowl el año pasado, uno de los torneos juveniles más prestigiosos del mundo.

Antes de retirarse, Alexandrova llegó a dominar el partido. La rusa estuvo 4-2 arriba en el primer set y tomó la ventaja en dos ocasiones durante el set decisivo, pero no logró sostenerla antes de que las altas temperaturas terminaran por pasarle factura.

Con este resultado, Liutova avanzó a la segunda ronda del torneo WTA 250 de Memphis, en Tennessee, donde enfrentará a Maya Joint.

El calor extremo se ha convertido en uno de los grandes desafíos del circuito esta temporada. Una ola de calor marcó la primera semana de Wimbledon, mientras que la campaña de Jannik Sinner en Roland Garros también se vio afectada por las altas temperaturas, que pusieron a prueba su resistencia física. Además, durante el Abierto de Australia, en enero, los termómetros llegaron a marcar hasta 46 °C.

En otro resultado de la jornada, Venus Williams cayó en su debut en el Mubadala DC Open de Washington, al perder por 6-3 y 6-3 frente a Anastasia Potapova. La última victoria de Williams en el cuadro individual del circuito WTA fue la temporada pasada, en un torneo de categoría 500.

Traducción de Leticia Zampedri