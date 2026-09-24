Carlos Alcaraz dice que “extraña” a su rival Jannik Sinner

Carlos Alcaraz declaró que “echa de menos” a su mayor rival, Jannik Sinner, ya que el italiano se encuentra actualmente de baja por una lesión de rodilla.

Tras repartirse los cuatro Grand Slams de 2025, muchos esperaban que ambos dominaran por igual en 2026. Sin embargo, no se enfrentaron en ninguna final importante, ya que ambos tuvieron problemas de lesiones y solo disputaron un partido: la final de Montecarlo, que ganó Sinner.

El español Alcaraz se perdió casi cinco meses de la temporada por una lesión en la muñeca antes de regresar para defender su título en el Abierto de Estados Unidos, donde perdió en cuartos de final, mientras que Sinner estuvo fuera de acción desde Wimbledon por un problema en la rodilla.

Alcaraz jugará por primera vez desde su eliminación del Abierto de Estados Unidos en la exhibición de la Copa Laver en Londres esta semana, después de haber declarado que sería más conservador en su calendario de partidos para cuidar su salud física.

En declaraciones a BBC Sport antes de la competición, dijo: “Le envié mensajes de texto [a Sinner], no demasiados, pero sí un par de veces cuando estuvo ganando todo, sobre todo a principios de año”.

“Lo extraño, extraño verlo por aquí, jugar contra él. Me impulsa a ser un mejor jugador”.

“La gente estará esperando esos partidos, así que creo que todo irá mejor [cuando él regrese]”.

Alcaraz, que jugará con el equipo de Europa, consideró su llegada a cuartos de final en Nueva York como “un regalo” tras su larga baja. Perdió en un emocionante partido a cinco sets contra el estadounidense Ben Shelton, número 4 del mundo, y a pesar de la derrota, sonrió radiante al salir del estadio Arthur Ashe.

“Sufrí, pero disfruté, y por eso sonreí al salir de la cancha, porque echaba de menos esa sensación”, explicó.

Pero se sumó a los pedidos de un cambio en el calendario del US Open, ya que varios jugadores criticaron los horarios de finalización tardíos. El partido de Alcaraz contra Shelton terminó a las 3:33 a. m., hora local, el final más tardío en la historia del US Open, mientras que otros jugadores, en particular el eventual campeón Alexander Zverev y Venus Williams, tuvieron que terminar a las 2 a. m. en partidos anteriores del torneo.

Alcaraz dijo: “Creo que es demasiado… si ese partido se hubiera jugado antes, la cancha podría haber estado llena”.

“Me gustaría cambiar un poco el horario, con una hora de finalización máxima a las 11 p. m. o lo que sea mejor”.

Traducción de Olivia Gorsin