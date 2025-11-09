Carlos Alcaraz somete a Alex de Miñaur en el inicio de las Finales ATP

Carlos Alcaraz emprendió su intento de conquistar su primera corona de las Finales ATP —y recuperar el númeor uno del ranking al final del año— con una victoria el domingo en sets corridos ante Alex de Miñaur.

El astro español se recuperó de un primer set lleno de altibajos para imponerse 7-6 (5), 6-2 sobre el australiano De Miñaur, séptimo sembrado, en el partido inaugural del torneo de fin de temporada que reúne a los ocho mejores jugadores del circuito masculino.

“Estoy haciendo lo necesario para tener una oportunidad de ganar este torneo”, declaró Alcaraz.

Máximo cabeza de serie en Turín, Alcaraz está metido en una intensa puja con el campeón defensor Jannik Sinner para terminar el año como número uno, y el español puede asegurar eso —independientemente de lo que haga su rival— si llega a la final.

Alcaraz parecía tener el control firme del primer set. Ya había roto el servicio de De Miñaur en cero y amenazaba con hacer lo mismo en el sexto juego para ponerse 5-1 arriba, pero el australiano se recuperó, salvó un punto de quiebre y se llevó el juego.

De Miñaur quebró otra vez y forzó un desempate donde sacó una ventaja 5-3 antes de que Alcaraz remontara.

”Estoy feliz de lo que hice desde el 3-5 en el tiebreak. Los nervios se fueron, pude disfrutar mucho, cada vez más y con mi estilo”, comentó el español de 22 años.

Alcaraz dominó el segundo set. Perdió su servicio temprano, pero controló todos los demás juegos al saque y selló la victoria con un revés cruzado en su segundo punto de partido.

Más tarde el domingo, el estadounidense Ben Shelton debuta en las Finales ATPcontra el dos veces campeón Alexander Zverev.

Taylor Fritz también está en el grupo Jimmy Connors junto con Alcaraz, De Miñaur y Lorenzo Musetti, quien reemplazó al lesionado Novak Djokovic.

Sinner, Zverev, Shelton y Felix Auger-Aliassime conforman el grupo Bjorn Borg.

Los dos mejores de cada grupo avanzan a las semifinales.

