Telemundo transmitirá 92 de los 104 partidos del Mundial en Estados Unidos

Telemundo planea transmitir 92 de los 104 partidos de la primera Copa Mundial de fútbol que se disputará en tres países.

La cadena dueña de los derechos de transmisión en español del torneo en Estados Unidos, presentó el martes su plan de cobertura para el Mundial que arrancará dentro de 100 días.

México y Canadá serán los otros dos países anfitriones. El partido inaugural se jugará el 11 de junio con la local México midiéndose contra Sudáfrica en el estadio Azteca. La final se disputará el 19 de julio en el estadio MetLife de East Rutherford, Nueva Jersey, en las afueras de Nueva York.

“Hemos querido crear el plan más ambicioso en plataformas”, declaró Joaquín Duro, el vicepresidente ejecutivo de deportes y jefe de streaming de Telemundo. “Queremos llegarle a todos. Estoy encantado con tantos partidos. Ninguno se pisa con otro".

De los 104 partidos en vivo, 92 serán televisados gratis por señal abierta en Telemundo y los otros 12 por Universo.

La cobertura abarcará 700 horas de programación y presencia en vivo desde todos los 104 partidos, abarcando señal abierta, streaming y redes sociales.

Todos los 104 partidos estarán disponibles en vivo en la plataforma de streaming Peacock y en la aplicación móvil de Telemundo.

“Será la presentación más amplia de un Mundial en la historia de la televisión abierta en cualquier idioma", manifestó Duro.

Fox Sports, a cargo de la transmisión en inglés en Estados Unidos, televisará 69 de los 104 encuentros.

Telemundo transmitió 56 de los 64 partidos en el Mundial de 2022 en Qatar.

Cuatro años después, la cadena en español planea estar transmitiendo desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la madrugada.

“Es un Mundial en el que queremos enfocarnos en nuestra gente, nuestra lengua, nuestra historia”, indicó Duro.

Telemundo marcó el hito de los 100 días lanzando su canción oficial “Somos Más”, interpretada por Carlos Vives, Emilia, Wisin y Xavi.