Rahm dice que tour europeo "extorsiona" a jugadores LIV al exigirles más torneos para volver

Jon Rahm arremetió contra el circuito europeo por su oferta para que él y otros jugadores de LIV Golf se reincorporen al afirmar el martes que el circuito estaba “extorsionando a los jugadores” al obligarlos a disputar torneos adicionales.

Rahm, que compite esta semana en el torneo de la LIV en Hong Kong, habló públicamente por primera vez desde que el circuito europeo anunció un acuerdo que exigiría a los jugadores de LIV pagar multas anteriores por no haber obtenido permisos y competir en eventos adicionales designados por el circuito.

Ocho jugadores de LIV, entre ellos Tyrrell Hatton, aceptaron el acuerdo. Rahm no lo hizo.

“No sé qué juego están intentando jugar ahora mismo”, manifestó Rahm. “Pero parece que, de alguna manera, están usando nuestro impacto en los torneos, multándonos e intentando beneficiarse por ambos lados de lo que tenemos para ofrecer. En cierto modo, están extorsionando a jugadores como yo y a jugadores jóvenes que no tienen nada que ver con la política de este deporte.

“Así que no me gusta la situación y no voy a aceptar eso”, añadió.

Los jugadores deben disputar cuatro torneos, sin contar los majors, para mantener la membresía en el circuito europeo. Rahm dijo que el acuerdo habría exigido a los miembros de LIV jugar seis torneos.

“Y ellos dictan dónde tienen que ser dos de esos, entre otras cosas con las que no estoy de acuerdo”, señaló Rahm. “He sido miembro dual toda mi carrera — PGA Tour y DP World Tour. ... Ni una sola vez me han pedido un permiso para jugar en cualquiera de esos circuitos. Entonces, ¿por qué ahora necesitamos ofrecer esto y hay todas estas sanciones?"

“Simplemente no me gusta la situación”, sostuvo. “Creo que deberíamos poder jugar libremente donde queramos y tener la opción de jugar donde queramos y que no nos dicten lo que hacemos”.

Las multas se derivan de jugar eventos de LIV Golf en fechas que coincidían con torneos del circuito europeo sin obtener un permiso por evento en conflicto. Rahm pudo usar la política de “circuito de origen” del PGA Tour para jugar en eventos del circuito europeo.

Rahm contó que le dijo al circuito europeo —conocido comercialmente como el DP World Tour— que, si reducía el requisito mínimo a cuatro torneos, firmaría el acuerdo.

“No han aceptado eso”, indicó. “Simplemente me niego a jugar seis eventos. No quiero, y eso no es lo que dicen las reglas”.

Rahm y Hatton estuvieron entre quienes apelaron sus multas por jugar LIV. Ese caso no se ha visto, pero la apelación les permitió jugar la Ryder Cup el año pasado en Bethpage Black.

Ahora está en duda la participación del español en los partidos de 2027 en Irlanda.

Un panel arbitral en Gran Bretaña dictaminó en abril de 2023 que el circuito tenía derecho a sancionar a los jugadores como organización de membresía. Si el panel vuelve a fallar a favor del circuito, Rahm tendría que saldar sus multas o perder su membresía, lo que lo dejaría fuera del equipo de la Ryder Cup el próximo año.

“Fuimos muy duros con los estadounidenses por jugar la Ryder Cup, y también dijimos que nosotros pagaríamos por jugar Ryder Cups. Hay dos tipos que pueden demostrarlo”, comentó Rory McIlroy en enero sobre las multas que enfrentaban Rahm y Hatton.

Rahm respondió que ese comentario tendría más sentido si se les pidiera pagar a los 12 jugadores, no solo a él y a Hatton.

“Hay más complejidad en toda esta situación”, explicó Rahm. “Con gusto pagaré mi parte para ir a la Ryder Cup, no tener que pagar para seguir siendo miembro del DP World Tour y cumplir un compromiso que estoy totalmente dispuesto a asumir”.

