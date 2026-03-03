Scherzer y la carta de su hija a los Azulejos: "Lo más tierno que puedas imaginar"

Max Scherzer cuenta que la nota que redactó su hija, en la que pedía a los Azulejos de Toronto que volvieran a contratar al ganador de tres premios Cy Young, surgió mientras sus hijos escribían cartas a Santa Claus en diciembre.

Después de que Scherzer aceptara la semana pasada un contrato de un año por 3 millones de dólares para regresar a los Azulejos, su esposa publicó en Instagram la nota manuscrita de su hija Brooke, de 8 años.

“Es lo más tierno que puedas imaginar cuando lees eso, lo mucho que significó para ella estar en Toronto”, dijo Scherzer a los reporteros el martes, después de que se formalizara su acuerdo.

Scherzer explicó que sus hijos estaban escribiendo cartas en las que expresaban lo que querían de Santa cuando Brooke se acercó a él y a su esposa, Erica May-Scherzer. La niña de 8 años pidió un sello y luego lo pegó en un sobre cerrado que les entregó a sus padres.

Después de que Brooke se fue a dormir, sus padres abrieron la carta para ver qué había escrito.

“Queridos Blue Jays”, arrancó la nota. “Siento mucho que no hayan ganado la Serie Mundial. Espero que ganen la próxima vez. Espero que mi papá vuelva al equipo. A toda mi familia le encanta pasar tiempo en Toronto con nuestro papá. Nos encantaron el acuario, la Torre (CN) y, por supuesto, el estadio. Tengo muchas ganas de volver la próxima temporada. Con cariño, la hija de Max Scherzer”.

Scherzer señaló que él y su esposa no enviaron la carta a los Azulejos.

“Esa es una mala táctica de negociación”, comentó Scherzer entre risas.

Scherzer, de 41 años, quería regresar a Toronto después de que los Azulejos se quedaran tan cerca de ganar la Serie Mundial la temporada pasada. Se pusieron arriba en la novena entrada del Juego 7 antes de caer 5-4 ante los Dodgers de Los Ángeles en la undécima.

“Obviamente estuvimos tan cerca como se puede estar de ganarlo todo, algo que nunca puedes superar, olvidar ni nada por el estilo”, manifestó Scherzer, quien ganó anillos de la Serie Mundial con Washington en 2019 y Texas en 2023. “Esa fue una gran razón por la que quería volver. Este equipo puede ganar. Quería ser parte de eso”.

Scherzer dijo que va justo a tiempo para el inicio de la temporada tras lidiar con una lesión en el pulgar durante gran parte del año pasado.

“Me siento sano”, afirmó Scherzer.

Scherzer terminó 5-5 con una efectividad de 5.19 en 17 aperturas de temporada regular el año pasado. También fue el lanzador ganador en el Juego 4 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana con Seattle e hizo dos aperturas en la Serie Mundial.

Quería regresar a Toronto, pero entendía la incertidumbre que conlleva ser agente libre. Su acuerdo con los Azulejos incluye 10 millones de dólares en bonificaciones por rendimiento disponibles en función de las entradas lanzadas.

“La agencia libre es algo raro”, expresó Scherzer. “He pasado por esto muchas veces. Crees que va a ir de una manera y va de otra. Más o menos sabía que no debía ilusionarme, pero, como dije, iba a ser exigente con respecto a adónde iba. No iba a firmar con cualquiera. En este momento solo había un par de equipos con los que firmaría y, obviamente, Toronto era uno de ellos”.

