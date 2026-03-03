Un sueño americano improbable llega a la parrilla de F1: Cadillac debuta en el GP de Australia

El sueño de la familia Andretti de inscribir a un equipo estadounidense en la Fórmula 1 por fin llegará a la parrilla de salida cuando comience la temporada este fin de semana con el Gran Premio de Australia en Melbourne.

Todo en el equipo se verá distinto de lo que Michael Andretti había imaginado. De hecho, ni siquiera forma parte del proyecto que, tras casi cinco años, por fin se ha hecho realidad.

En su lugar, Cadillac F1 es ahora propiedad de TWG Motorsports —encabezada por Mark Walter y Dan Towriss— y de General Motors.

El grupo de Walter apuesta con todo por activos deportivos: es el propietario mayoritario de los Dodgers de Los Ángeles, un accionista importante de los Lakers de Los Ángeles y es dueño de las Sparks de Los Ángeles Sparks de la WNBA, además de una participación en el Chelsea, una liga profesional de hockey femenino y la Billie Jean King Cup.

Towriss tiene a Andretti Global en IndyCar, a Spire Motorsports en NASCAR, a Wayne Taylor Racing en IMSA, además de su trabajo principal como fundador y director ejecutivo de la empresa de servicios financieros Group 1001.

Junto con General Motors, este grupo se ha tomado muy en serio el largo y sinuoso proyecto para llegar a la parrilla de salida el domingo en Australia.

Cuando la F1 negó inicialmente la solicitud, ellos siguieron adelante y continuaron trabajando en un auto y un motor incluso sin la aprobación para unirse a la serie itinerante considerada la forma de automovilismo más popular del mundo. “El trabajo continúa a buen ritmo”, afirmaban todos mientras trabajaban entre bambalinas para obtener la aprobación.

Se hizo oficial exactamente un año antes de la carrera inaugural de la temporada del domingo.

El equipo ha contratado al mexicano Sergio “Checo” Pérez y al finlandés Valtteri Bottas como pilotos veteranos para construir el programa. No está de más que ambos sean extremadamente populares —Pérez es un ídolo en México— y que, casualmente, General Motors venda muchísimos autos en ese país.

“Nos encontramos con muchos obstáculos, muchas voces que nos decían no solo ‘no’, sino ‘nunca’”, comentó Towriss sobre la lucha por llegar a la parrilla. “La Fórmula 1 es innovación en el mayor escenario posible, y Estados Unidos realmente no tenía un asiento en esa mesa. Ahora, entrar con General Motors y la marca Cadillac es algo de lo que estamos tremendamente orgullosos”.

¿Qué esperar?

Como el primer equipo nuevo en la parrilla en una década —Haas, también un equipo estadounidense, ingresó a la F1 en 2016— muchos esperan que Cadillac sea, por ahora, el peor de la serie. Su motor no está listo y Cadillac lo alquilará a Ferrari durante las dos primeras temporadas.

Su primer auto se llamará MAC-26, abreviatura de Mario Andretti Cadillac, en honor al campeón de 1978 Mario Andretti. Fue el campeón estadounidense más reciente de la F1 y su hijo impulsó la candidatura inicial. Pero cuando Michael Andretti no logró abrirse paso en el club de la F1, entregó el proyecto a Walter y Towriss para verlo triunfar.

Les costó una cuota antidilución de 200 millones de dólares para compensar a los competidores existentes por el impacto en el dinero de premios, solo para poder unirse al club.

El equipo realizó su primera prueba de rodaje en Silverstone en enero y luego participó en las pruebas oficiales de pretemporada de la F1 en Barcelona y Bahréin. La instalación de la unidad de potencia de General Motors está ubicada cerca del centro técnico en el campus de Hendrick Motorsports, a las afueras de Charlotte, mientras que la sede principal está en una instalación cerca de Silverstone y muchas operaciones se gestionan desde Fishers, Indiana.

Y si Colton Herta, ex piloto de IndyCar, tiene una temporada exitosa compitiendo en F2, pronto podría ser el primer piloto estadounidense en la F1 desde que Logan Sargeant se despidió en 2023.

Cadillac ya se presenta como el equipo de Estados Unidos pese a la existencia, desde hace una década, de Haas, que nunca ha logrado aprovechar el mercado norteamericano.

“El debut histórico del equipo Cadillac de Fórmula 1 en Australia es la realización de una visión que ha impulsado a tantos de nosotros en General Motors, y un momento de enorme orgullo para todos los que han trabajado incansablemente para hacerlo posible”, dijo el presidente de General Motors, Mark Reuss.

Cadillac es agresivo en su deseo de ser la representación estadounidense —el equipo presentó su decoración de 2026 durante el Super Bowl— y lograr que Herta obtenga un asiento completaría la afirmación de ser el equipo que compite bajo la bandera roja, blanca y azul.

"Sin duda hay un elemento de orgullo nacional en Cadillac”, señaló Towriss. “Se siente como el lugar correcto en el momento correcto, por dónde está la Fórmula 1 a nivel global, por dónde está Cadillac como marca y por dónde está Estados Unidos en el escenario deportivo mundial”.

Cadillac es genial

La imagen de marca es una parte enorme de la identidad de Cadillac y muchas de sus ideas provienen de la esposa de Towriss, Cassidy. Tiene ideas claras sobre cómo debe verse el equipo, desde sus suites hasta su mercancía, la decoración del auto, el marketing y la marca.

Su trabajo con el equipo es real, se valora su aporte, y se espera que forme parte de la próxima temporada del docudrama de Netflix “Drive to Survive”.

“Es una aficionada al automovilismo muy estudiosa. Podemos hacer que la gente de marketing proponga una idea y ella dirá: ‘No hagan eso. Benetton hizo eso y van a quedar como idiotas’”, dijo Towriss. “Además, ella es el grupo demográfico: mujer de 31 años. Aporta una perspectiva súper valiosa”.

Consultado sobre cuál es la personalidad de Cadillac mientras estaba sentado en una suite cuidadosamente diseñada y decorada, Towriss describió el sueño estadounidense con un toque de audacia.

“Es rudo y es atrevido. No entramos a la Fórmula 1 para vernos como todos los demás equipos, para copiar lo que hace McLaren o lo que hace Mercedes”, afirmó.

"Empezamos de la nada. No compramos a un equipo existente. Así que es un desafío bastante intimidante”, agregó.

¿Y si Cadillac al principio es terrible?

La mayoría de los equipos nuevos tardan una década o más en encontrar el éxito. Algunos nunca lo logran y otros ni siquiera llegan a 10 años.

Cadillac, dijo Towriss, quiere ganar.

“Si yo estoy liderando un equipo, ese es el tono que quiero marcar”, sostuvo. “Si solo quieres tener un trabajo en un equipo de carreras, ve a hacerlo a otro lado. Ven aquí porque quieres construir algo especial. Sé parte de esto porque quieres ganar”.

