Los Falcons van a Madrid para el segundo juego de temporada regular de la NFL en España

Los Falcons de Atlanta jugarán este año en el segundo partido de temporada regular de la NFL que se escenifica en Madrid.

El rival de los Falcons se confirmará cuando se publique más adelante en el año el calendario completo de la temporada. Se espera que los Falcons sean el equipo local en el estadio Santiago Bernabéu del Real Madrid.

La cita en Madrid forma parte de un récord de nueve encuentros internacionales en 2026, incluidos nuevos anfitriones en Francia, Australia y Brasil.

Los Commanders de Washington se enfrentaron a los Dolphins de Miami en el partido inaugural en la capital española el año pasado en el Bernabéu. Los Dolphins ganaron 16-13 en tiempo extra ante una multitud de 78.610 aficionados.

Este verano, la selección nacional de fútbol de España disputará dos partidos del Mundial en el estadio Mercedes-Benz de los Falcons.

“Estamos increíblemente orgullosos de formar parte de un partido de temporada regular de la NFL en Madrid, en el icónico Bernabéu", dijo el presidente y director ejecutivo de los Falcons, Greg Beadles, en el comunicado difundido el martes por la liga. “Atlanta y Madrid encajan a la perfección, ya que recibiremos dos partidos de la fase de grupos de España en el próximo Mundial en el Mercedes-Benz”.

Será el quinto viaje de los Falcons a Europa y el cuarto en seis temporadas. Atlanta jugó en Toronto en 2013, en Londres en 2014, 2021 y 2023, y en Berlín en 2025.

La NFL anunció en febrero que alcanzó un acuerdo plurianual para seguir disputando partidos de temporada regular en el Bernabéu. La liga señaló que España era “un mercado importante a nivel global”, con 11 millones de aficionados. También indicó que se centrará en desarrollar en todo el país las iniciativas de flag football de la liga.

Los Dolphins, los Chiefs de Kansas City y los Bears de Chicago tienen derechos de marketing en España como parte del programa de mercados globales de la liga, que otorga a los equipos de la NFL derechos en zonas fuera de Estados Unidos para “impulsar el reconocimiento de marca y la afición mediante la participación de los seguidores, eventos y oportunidades comerciales”.

La NFL ha dicho que planea aumentar el número de partidos internacionales hasta un punto en el que cada equipo pueda jugar un encuentro en el extranjero cada año.

Se han disputado 62 partidos de temporada regular fuera de Estados Unidos, con Londres, Berlín, Múnich, Fráncfort, Madrid, Dublín, Sao Paulo, Ciudad de México y Toronto como sedes.

La liga tendrá su primer partido en Río de Janeiro, uno que se realizará en el mítico estadio Maracanã, además de regresar a la Ciudad de México al estadio Banorte, el nuevo nombre del estadio Azteca.

