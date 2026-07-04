Técnico de Egipto ondeó bandera palestina tras ganar un partido del Mundial

El seleccionador egipcio Hossam Hassan ondeó una bandera palestina en el campo tras la victoria de su equipo sobre Australia en el Mundial, y afirmó que se la dedicaba tanto a los egipcios como a los palestinos.

“Mi corazón y mi alma están con ellos”, Hassan expresó en una emotiva entrevista posterior al partido.

Egipto sorteó los dieciseisavos de final del Mundial al vencer el viernes 4-2 a Australia 4-2 en una tanda de penales tras empatar 1-1 a cabo de 120 minutos.

En su cuarto Mundial, los egipcios lograron ganar por primera vez en una ronda de eliminación directa.

Un video de Hassan en redes sociales lo muestra caminando por el campo con la bandera en la mano mientras la gente coreaba “free free Palestine (Palestina libre)” . El video se volvió viral.

El destino de más de 2 millones de palestinos en Gaza, en su mayoría desplazados y viviendo entre ruinas, sigue siendo incierto tras una guerra que comenzó cuando Hamás atacó a Israel el 7 de octubre de 2023. La represalia de Israel ha matado a un total de 73.066 palestinos, según el Ministerio de Salud de Gaza.

La guerra ha provocado protestas propalestinas en todo el mundo, y algunos deportistas también han expresado su solidaridad.

A principios de este año, el astro español Lamine Yamal ondeó una bandera palestina durante las celebraciones del título de La Liga española. El gesto generó críticas del ministro de Defensa de Israel, quien cuestionó a la estrella adolescente del Barcelona y sostuvo que su acción “incita al odio”.

No se sabe que Hassan sea religioso ni que esté vinculado a algún grupo político. En las décadas de 1980 y 1990 fue idolatrado por los jóvenes: un futbolista callejero que jugaba en los barrios marginales.

El viernes manifestó que dedicaba el partido al “buen y noble” pueblo egipcio y palestino.

No estaba claro de inmediato si la FIFA intentaría tomar alguna medida, y tampoco respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. Anteriormente ha intentado restringir lo que considera declaraciones políticas en el campo.

Durante el Mundial de Qatar en 2022, a algunos equipos europeos se les impidió usar brazaletes en apoyo a la campaña “One Love”, una iniciativa internacional contra la discriminación.

Durante los partidos de Irán en este Mundial, algunos iraní-estadounidenses en Los Ángeles intentaron exhibir la bandera prerrevolucionaria del país y bloquear una prohibición de la FIFA sobre esa bandera. Perdieron en los tribunales y la prohibición se mantuvo.

___

Vea más cobertura del Mundial de AP aquí