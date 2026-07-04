Hit de Chourio en extra innings rompe empate y Cerveceros vencen 7-4 a Diamondbacks

El roletazo lento del venezolano Jackson Chourio impulsó la carrera de la ventaja en la 11.ª entrada y los Cerveceros de Milwaukee terminaron venciendo la noche del viernes por 7-4 a los Diamondbacks de Arizona.

Ryan Thompson (3-2), el octavo lanzador de Arizona en el juego, entró para abrir la 11.ª con el corredor automático Blake Perkins en segunda. Thompson golpeó a Cooper Pratt, y Joey Ortiz tocó de sacrificio para avanzar a los corredores a segunda y tercera. A Christian Yelich le dieron la base por bolas intencional y Chourio conectó un rodado suave hacia el lado de la tercera base. Thompson lo fildeó, pero hizo un tiro descontrolado, lo que también permitió que Pratt anotara. Brice Turang siguió con un sencillo de dos carreras al jardín izquierdo.

Grant Anderson (2-3) lanzó las dos últimas entradas por los Cerveceros, ganadores de cuatro de sus últimos cinco. Milwaukee, que abre una gira de 11 juegos que se extiende hasta el receso del Juego de Estrellas, tiene una ventaja de seis juegos en la División Central de la Liga Nacional.

Garrett Mitchell conectó su octavo jonrón, un batazo de dos carreras, ante el dominicano José Cabrera en la segunda entrada.

Mitchell estuvo cerca de pegar otro jonrón en la tercera, pero el jardinero izquierdo cubano de los Diamondbacks, Lourdes Gurriel Jr., hizo una atrapada en salto contra la barda.

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