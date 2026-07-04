Aroldis Chapman consigue su ponche 1.364 y fija récord MLB

El cubano Aroldis Chapman se convirtió en el líder histórico de las Grandes Ligas en ponches como relevista la noche del viernes, al derribar un récord que se había mantenido durante más de medio siglo.

El zurdo de 38 años de los Medias Rojas de Boston no lo logró con una de esas rectas de tres dígitos que lo han convertido en uno de los lanzadores más intimidantes de su generación y en uno de los relevistas más destacados en la historia del béisbol.

En cambio, su lanzamiento alto al dominicano Denzer Guzman, de los Angelinos, fue registrado a apenas 98,6 mph —y aun así Guzman no pudo reaccionar a tiempo.

“Me siento muy feliz, muy orgulloso de lo que he podido lograr. En este momento me siento muy satisfecho”, dijo Chapman a través de un intérprete.

El ponche fue el número 1.364 en la carrera de Chapman, que suma 17 años. Superó la marca que durante mucho tiempo ostentó Hoyt Wilhelm, miembro del Salón de la Fama, cuya trayectoria de 21 temporadas terminó en 1972, apenas cinco días antes de cumplir 50 años.

Chapman se detuvo y disfrutó el momento solo brevemente tras ponchar a Guzman, consciente de la importancia de ese ponche, pero sabiendo también que todavía tenía que conseguir dos outs más. De inmediato permitió dos hits, pero salió del apuro con un rodado para doble play y aseguró la victoria de Boston por 5-2 sobre Los Ángeles, además de su salvamento número 383 de por vida.

Los Medias Rojas celebraron el logro de Chapman en su clubhouse del Angel Stadium, al mostrar a sus compañeros más jóvenes un video retrospectivo de su carrera —desde su debut con Cincinnati en 2010 hasta sus dos campeonatos de la Serie Mundial con los Cachorros y los Rangers.

“Es genial. Estábamos esperando ese. Qué carrera ha tenido. Lo genial es ver el video y verlo joven lanzando 102, y todavía lo hace. Es simplemente increíble”, dijo el mánager interino de Boston, Chad Tracy.

En su aparición número 889 en las Grandes Ligas —todas como relevista— Chapman aseguró una victoria merecida para el novato de los Medias Rojas Jake Bennett, quien hacía su séptima aparición.

“Es increíble. Es increíble incluso solo ser parte de un equipo en el que sucede”, añadió Bennett, quien se cansó en la octava entrada.

Chapman no había lanzado desde que empató el récord de ponches el domingo pasado, cuando desperdició un salvamento contra los Yankees, equipo con el que pasó partes de siete temporadas antes de una separación amarga hace cuatro años. Ha lanzado para siete equipos desde que desertó de Cuba en 2009, ha sido seleccionado ocho veces al Juego de Estrellas y ascendió al 10.º lugar en la lista histórica de salvamentos en las Grandes Ligas.

Este récord abarcó medio siglo de historia del béisbol y un cambio fundamental en la manera en que se utiliza a los lanzadores.

Entre los 14 lanzadores en la historia de las Grandes Ligas que han registrado 1.000 ponches como relevistas, solo Lindy McDaniel fue contemporáneo de Wilhelm, un veterano de la Segunda Guerra Mundial y un pionero del pitcheo de relevo. El astuto lanzador de nudillos estuvo entre los primeros en ser utilizado de forma regular como lo que hoy se conoce como un relevista de alta presión, entrando en juegos cerrados y situaciones apretadas sin importar si el abridor estaba cansado o no.

Chapman ha pasado toda su carrera en esos momentos de máxima exigencia, y por lo general ha sobresalido cuando ha estado sano, a menudo con una recta que en ocasiones ha superado las 105 mph durante su trayectoria.

Incluso ha vivido un renacimiento desde que se unió a los Red Sox antes de la temporada pasada. Tras recibir los honores de Relevista del Año de la Liga Americana en 2025 con una diminuta efectividad de 1,17, suma 17 salvamentos en 19 oportunidades esta temporada, todavía asumiendo asignaciones de alta presión y, por lo general, cumpliendo.

“Solo estaba concentrado en hacer el trabajo, día tras día durante las últimas semanas, hasta llegar a este punto en el que tuve la oportunidad de romper el récord. Tuve algunos momentos altos y algunos bajos, pero he intentado mantenerme positivo en todo momento”, explicó Chapman.

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