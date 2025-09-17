Taylor Townsend se disculpa por comentarios sobre la comida china

La tenista estadounidense Taylor Townsend se disculpó "desde el fondo de mi corazón" por hacer comentarios despectivos sobre la comida china.

Sus comentarios en las redes sociales, seguidos de su disculpa, se produjeron antes de que Estados Unidos juegue contra Kazajistán en las Finales de la Copa Billie Jean King en Shenzhen, China.

Townsend, de 29 años y número uno del mundo en dobles, publicó videos de platos locales, incluidos ranas toro y tortugas, y bromeó diciendo que necesitaría "hablar con Recursos Humanos" sobre la calidad de la comida.

El miércoles, volvió a Instagram para disculparse después de recibir reacciones negativas en las redes sociales.

"Quería venir aquí y disculparme sinceramente desde el fondo de mi corazón", dijo Townsend, quien expresó que entendía lo privilegiada que es como atleta profesional al poder viajar por el mundo y experimentar diferencias culturales.

“Es una de las cosas que amo tanto de lo que hago, y no he tenido más que la experiencia más increíble en el tiempo aquí y en el torneo”, manifestó Townsend. “Todos han sido tan amables y tan generosos. Y las cosas que dije no representaban eso en absoluto. Y realmente solo quería disculparme. No hay excusa, no hay palabras. Y para mí, simplemente, seré mejor”.

Townsend tuvo una disputa con Jelena Ostapenko el mes pasado en el Abierto de Estados Unidos, cuando dijo que la jugadora letona le dijo que no tenía "educación, ni clase" después de su partido de segunda ronda.

Ostapenko luego se disculpó en las redes sociales, diciendo que el inglés no es su primer idioma y que cuando usó la palabra "educación" se refería a las reglas de etiqueta en el tenis.

Un reportero le preguntó a Townsend, quien es afroamericana, si pensaba que había connotaciones raciales en lo que Ostapenko dijo en la cancha.

Townsend luego comentó que era "genial que ella fuera a las redes sociales y se disculpara".

Estados Unidos jugará contra Kazajistán en los cuartos de final el jueves.

