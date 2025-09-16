Suplentes del Arsenal brillan en victoria 2-0 ante Athletic Bilbao en la Champions

Viktor Gyokeres no estuvo fino en su debut en la Liga de Campeones con Arsenal.

Sin embargo, los suplentes del club londinense fueron decisivos el martes en la victoria 2-0 de los Gunners ante el Athletic Bilbao en la noche inaugural de la nueva edición del torneo continental.

El brasileño Gabriel Martinelli anotó a los 72 minutos, poco después de saltar al campo, y Leandro Trossard, quien había reemplazado a Gyokeres, duplicó la ventaja a los 87.

Gyokeres —el gran fichaje de Arsenal que anotó seis goles en la Champions para el Sporting Lisboa la temporada pasada— desperdició una oportunidad inmejorable poco después del descanso. El internacional sueco evadió a su marcador con facilidad y se elevó para recibir un tiro libre bien colocado de Declan Rice, pero su cabezazo se fue muy desviado.

Debut memorable de Union Saint-Gilloise

En su primera incursión en la Copa de Europa, el club belga Union Saint-Gilloise salió victorioso del otro lado de la frontera al vencer 3-1 a PSV Eindhoven. El zaguero argentino Kevin Mac Allister facturó el tercer gol del Union. El canadiense Promise David y Anouar Ait El Hadj firmaron los otros tantos.

Mac Allister, quien lleva el nombre del personaje de Macaulay Culkin en “Home Alone”, anotó de corta distancia a los 81. Su hermano menor es Alexis, el volante de Liverpool y campeón mundial en Qatar 2022.

El Union, que se clasificó al consagrarse campeón de la liga belga por primera vez en 90 años, es uno de los cuatro clubes que debutan en el máximo torneo europeo esta temporada. Los otros son Bodø/Glimt (Noruega), Kairat (Kazajistán) y Pafos (Chipre).

Los ocho mejores equipos avanzan a los octavos de final. Los siguientes 16 equipos entran en un playoff a dos partidos, con ocho avanzando.

