Ricky Hatton, excampeón mundial de boxeo, muere a los 46 años

Ricky Hatton, el ex campeón mundial de boxeo que se convirtió en uno de los luchadores más populares del deporte, falleció a los 46 años.

Hatton fue encontrado muerto en su casa en Greater Manchester, informó la Asociación de Prensa de Gran Bretaña el domingo.

La policía dijo que no estaban tratando la muerte como sospechosa.

"Los oficiales fueron llamados por un miembro del público para asistir a Bowlacre Road, Hyde, Tameside, a las 6:45 am de hoy, donde encontraron el cuerpo de un hombre de 46 años", dijo la Policía de Greater Manchester en un comunicado. "Actualmente no se cree que haya circunstancias sospechosas".

La policía no reveló la identidad del hombre, pero dijo que estaban trabajando con su familia para proporcionar una declaración a los medios.

Los amigos de Hatton se apresuraron a rendir homenaje el domingo por la mañana.

"Hoy perdimos no solo a uno de los mejores boxeadores de Gran Bretaña, sino a un amigo, un mentor, un guerrero, Ricky Hatton", publicó el excampeón mundial, Amir Khan, en la red social X.

"Descansa en paz, leyenda Ricky Hatton, que descanse en paz", dijo el excampeón de peso pesado Tyson Fury en una publicación de Instagram, con fotos de ambos juntos. "Solo habrá un Ricky Hatton. No puedo creer esto, tan joven".

La noticia de la muerte de Hatton llega dos meses después de que anunciara que regresaría al boxeo en diciembre en una pelea profesional contra Eisa Al Dah en Dubái.

Hatton ganó títulos mundiales en peso superligero y welter.

Ascendió a través de los niveles amateur y domésticos y en el apogeo de su carrera compartió el ring con los mejores boxeadores de su generación, incluidos Kostya Tszyu, Floyd Mayweather y Manny Pacquiao.

La actitud sencilla de Hatton también lo hizo querido por los fanáticos de todo el mundo, y fue abierto sobre los problemas de salud mental que soportó tras su retiro del ring.

"Como luchadores, nos decimos a nosotros mismos que somos fuertes: entrenamos, sudamos, recibimos golpes, nos levantamos. Pero a veces la pelea más dura ocurre en silencio, en la mente", agregó Khan en X. "La salud mental no es debilidad. Es parte de ser humano. Y debemos hablar de ello. Debemos acercarnos. Debemos apoyarnos mutuamente".

El estilo de acción total de Hatton aumentó su popularidad. Con muchos seguidores en el Reino Unido antes de anunciarse verdaderamente en el escenario mundial con su épica victoria contra Tszyu por el título mundial superligero de la IBF en 2005.

Tszyu solo había perdido dos veces antes, pero se vio obligado a retirarse en su banquillo frente a 22.000 fanáticos en Manchester.

Hatton luego lo describió como su mayor victoria, pero fue solo el comienzo de un período en el que luchó en la cima del deporte.

En una publicación en X, su ex manager, Frank Warren, lo describió como un "luchador de talento excepcional que inspiró a una generación de jóvenes boxeadores y fanáticos de una manera que muy pocos habían hecho antes", agregando que "con razón será recordado como uno de los grandes modernos de este deporte".

Hatton perdió por primera vez en su carrera contra Mayweather en el MGM Grand en Las Vegas en 2007.

Un año después regresó a casa con un pelea completamente llena en el estadio del Manchester City. Trabajó para volver a la cima del deporte para enfrentarse a Manny Pacquiao en 2009, perdiendo en dos asaltos.

Hatton se retiró después de esa derrota, pero notablemente regresó cuatro años después tras aumentar de peso y soportar problemas con la depresión y el alcohol, así como acusaciones de uso de drogas.

Aunque perdió contra Vyacheslav Senchenko, el mero hecho de que lograra regresar al ring fue visto como un triunfo personal.

Fuera del ring, Hatton fue un fanático de toda la vida del Manchester City.

El club dijo que habría un minuto de reconocimiento para Hatton en el derbi del domingo contra el Manchester United.

"Ricky fue uno de los seguidores más queridos y reverenciados del City, quien siempre será recordado por una brillante carrera en el boxeo que lo vio ganar títulos mundiales en peso welter y superligero", dijo el City en un comunicado. "Todos en el Club desean enviar nuestras más sinceras condolencias a su familia y amigos en este momento difícil".

El anuncio del regreso de Hatton al ring a finales de este año se produjo después de que disfrutara del éxito como entrenador, llevando a Zhanat Zhakiyanov a ganar un título mundial de peso gallo en 2017.

