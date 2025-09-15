Entrenador del Estrasburgo critica a aficionados por pancarta contra el delantero Emegha

El técnico de Estrasburgo, Liam Rosenior, arremetió contra los aficionados que exhibieron una pancarta criticando al capitán Emanuel Emegha por su transferencia a Chelsea a partir de la próxima temporada.

Estrasburgo ha sido controlado por BlueCo, el grupo de propietarios de Chelsea, desde 2023. Chelsea publicó un breve comunicado la semana pasada para anunciar que Emegha, de 22 años, se uniría oficialmente "en 2026" y lo describió como "uno de los delanteros jóvenes más fulgurantes de Europa".

Pero algunos hinchas de Estrasburgo expresaron su opinión sobre el futuro traspaso de Emegha. Una pancarta en la multitud durante el partido en casa de la Ligue 1 contra Le Havre el domingo rezó: “Emegha, peón de BlueCo. Después de cambiar de camiseta, devuelve tu brazalete”.

Rosenior afirmó que Emegha, quien el domingo publicó un video en Instagram de él volando a Londres y firmando con Chelsea, estaba muy molesto y mantendrá la capitanía esta temporada.

"Emanuel Emegha estaba devastado, y yo también. Estoy muy decepcionado por lo que vi. Ver pancartas contra uno de los mejores jugadores de la temporada pasada es inaceptable", expresó Rosenior en comentarios publicados por el club en X. "(Mis jugadores) tienen una mentalidad impecable y no merecen este trato".

El delantero holandés de 22 años impresionó la temporada pasada. Firmó 14 goles en la liga y el club de Alsacia terminó séptimo. Estrasburgo jugará en la Conference League después de vencer al equipo danés Bröndby en un playoff, con Emegha como autor de un doblete en en el partido de vuelta.

"Estamos en una temporada crucial", comentó Rosenior. "Pero parece que una minoría está descontenta".

Transferencias

Una sección de los aficionados locales de Estrasburgo ha sido hostil hacia BlueCo desde que llegaron hace dos años.

La asociación entre los dos clubes se utilizó varias veces este verano, sobre todo cuando Chelsea vendió al lateral izquierdo inglés Ben Chilwell a Estrasburgo, adquirido con un contrato de dos años en el cierre del mercado de pases.

A principios del verano, dos jóvenes promesas de Chelsea –el lateral inglés Ishe Samuels-Smith y el volante francés Mathis Amougou– llegaron a Estrasburgo en acuerdos no revelados. Además, el volante ecuatoriano Kendry Páez, el arquero belga y el defensor francés Mamadou Sarr desembarcaron en el club mediante cesiones de una temporada. ___

El escritor de deportes de AP, Steve Douglas, contribuyó con este despacho.

