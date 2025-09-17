Stay up to date with notifications from The Independent

El portugués Isaac Nader sorprende en los 1.500 metros masculinos del Mundial de atletismo

Eddie Pells
Miércoles, 17 de septiembre de 2025 10:34 EDT

El campeón inesperado año en los 1.500 metros masculinos emergió de Portugal.

Se trata de Isaac Nader, quien se abrió paso por el extremo derecho de la recta final la noche del miércoles para dar la sorpresa en el Mundial de atletismo.

Nader aprovechó un ritmo pausado y venció al británico Jake Wightman, el campeón del Mundial 2022 por 0,02 segundos. El tiempo del ganador fue de 3 minutos y 34,10 segundos.

El keniano Reynold Cheruiyot terminó tercero. El neerlandés Niels Laros se desvaneció al final y terminó quinto. El británico Josh Kerr, campeón mundial en 2023, se detuvo cojeando en la tercera vuelta y terminó la carrera con retraso de casi 30 segundos.

Los dos últimos campeones olímpicos, Cole Hocker y Jakob Ingebrigtsen, ni siquiera estuvieron en la final.

Nader, de 26 años, llegó como octavo en el ranking mundial y nunca había logrado subir al podio en un campeonato importante.

Su mayor victoria este año fue en la Dream Mile en Oslo en junio. Eso probablemente explicó su expresión de pura sorpresa cuando miró a la pizarra y vio que acabó primero, apenas por delante de Wightman, quien tomó la delantera a unos 200 metros del final pero no pudo mantenerla.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

