Taylor Townsend brilla en el US Open tras su altercado con Jelena Ostapenko

Taylor Townsend está en el centro de atención en el Abierto de Estados Unidos como resultado de un altercado del que desearía no haber sido parte jamás.

Townsend contó que Jelena Ostapenko le dijo que no tenía "clase" ni "educación" durante una discusión posterior a su partido de segunda ronda disputado el miércoles. Una gran multitud animó a la estadounidense el jueves en un partido de dobles.

Y Townsend aprovechó al máximo el horario estelar en el estadio Arthur Ashe el viernes por la noche, sorprendiendo a la quinta cabeza de serie Mirra Andreeva, a quien arrolló por 7-5, 6-2.

Al entrar en este certamen del Grand Slam, Townsend no tenía ni de cerca la fama de sus compatriotas estadounidenses Coco Gauff o Jessica Pegula, y ni siquiera está preclasificada en individuales.

Pero la tenista de 29 años, que es la mitad del equipo de dobles femenino mejor clasificado del mundo y fue número uno como juvenil, se ha convertido en una de las mayores historias del torneo, por un motivo que no hubiera deseado.

"Esto va más allá de mí", dijo en la cancha después del partido. "Se trata del mensaje, se trata de la representación, se trata de ser audaz y poder presentarte como tú misma, y lo hice esta noche. Ustedes vieron a la verdadera Taylor Townsend esta noche".

Townsend espera que la atención en torno a la confrontación y su llamado de atención pueda ser algo positivo para el Abierto de Estados Unidos y el tenis en general.

"Si soy alguien que puede atraer grandes multitudes a los estadios como un nombre que puede hacer que la gente venga y compre boletos y apoye este deporte, entonces esa es una corona que llevaré con gusto", dijo Townsend. "Cualquiera que sea, cualquier tipo de atención que haya traído, está haciendo lo correcto, que es atraer a la gente para que vea este deporte y atraer a la gente para que apoye, y de eso se trata todo".

Townsend, quien es negra, y Ostapenko, originaria de Letonia, se enfrascaron en la discusión después de que la estadounidense ganó en sets corridos. Cuando se le preguntó si pensaba que los comentarios tenían connotaciones raciales, Townsend dijo que no lo tomó de esa manera, pero reconoció: "Eso ha sido un estigma en nuestra comunidad de ser 'no educados' y todas esas cosas, cuando es lo más alejado de la verdad".

Gauff y Naomi Osaka estuvieron entre quienes defendieron públicamente a Townsend. Osaka dijo que las declaraciones atribuidas a Ostapenko eran "una de las peores cosas que se le pueden decir a una tenista negra en un deporte mayoritariamente blanco".

Incluso en privado, Townsend dijo que otros jugadores se le acercaron para abordar el tema y expresar su apoyo. Ganó miles de seguidores en las redes sociales.

"Es genial saber que la gente te ve", dijo Townsend. "Esperaba que se recibiera de cierta manera, y así fue, así que fue simplemente una validación externa de que manejé las cosas de la manera correcta y de eso es de lo que estoy más orgullosa y más feliz. No estaba buscando eso, y en mis respuestas y cuando decidí hablar y dije esto, no estaba buscando esas cosas, pero es agradable saber que hice sentir orgullosa a la gente".

Townsend está en la cuarta ronda de este torneo más de una década después de que la Asociación de Tenis de Estados Unidos decidió excluirla de la competencia juvenil por preocupaciones sobre su estado físico. La organización en 2012 retuvo la financiación de sus apariciones en torneos mientras se concentraba en ponerse en mejor forma.

En el tiempo transcurrido desde entonces, se ha vuelto dominante en dobles, ganando Wimbledon el año pasado y el Abierto de Australia a principios de este año con su compañera Katerina Siniakova. La dupla es la cabeza de serie en Flushing Meadows.

Townsend, que no ha pasado de la cuarta ronda en individuales en un major, se enfrentará el domingo a la dos veces campeona de Grand Slam en individuales Barbora Krejcikova.

Si llega a los cuartos de final esta vez, quiere que la lección sea que está bien defenderse a uno mismo.

"A veces siento que en la sociedad, se espera que especialmente las personas de color guardemos silencio o a veces hay momentos en los que tenemos que decidir y ser muy estratégicos sobre cuándo hablar, y en este tipo de momentos, es importante para mí hablar, no solo por mí misma sino por mi cultura", dijo Townsend. "No importa qué atención venga o lo que sea, creo que se trata de ser una misma sin disculpas. Tienes que ser feliz con quien eres y nunca permitir que nadie te saque de tu carácter y de quién eres como persona".

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.