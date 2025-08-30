Greene, Carpenter y Dingler guían a Tigres a victoria 5-3 sobre Reales

Riley Greene y Kerry Carpenter conectaron dobles de dos carreras, mientras que Dillon Dingler bateó un jonrón en solitario por los Tigres de Detroit, que se recuperaron para vencer el viernes 5-3 a los Reales de Kansas City.

Después de que el abridor de los Tigres Chris Paddack aceptó tres carreras y cinco hits en tres innings y un tercio, cuatro relevistas dejaron a los Reales sin anotaciones y en cuatro imparables. Kansas City se fue de 5-0 con corredores en posición de anotar en las últimas cinco entradas.

Kyle Finnegan (4-4) trabajó una entrada y dos tercios como relevista y consiguió cinco outs, ponchando a tres. Will Vest logró su 20º salvamento.

Los Reales tomaron una ventaja de 3-0 en la primera entrada. Mike Yastrzemski logró jonrón en el primer lanzamiento, su 11º jonrón en el turno inicial de un encuentro en su carrera y el cuarto desde que se unió a los Reales el 31 de julio.

Bobby Witt Jr. siguió con un sencillo, extendiendo su racha conectando de hit a 17 juegos. Un out después, el 14º jonrón del venezolano Maikel García le dio a Kansas City una ventaja de tres carreras.

Greene y el venezolano Gleyber Torres pegaron tres hits por cabeza y los cuatro primeros bateadores en la alineación de Detroit acumularon nueve indiscutibles. Dingler conectó su 12º jonrón de la temporada en la octava entrada.

Seth Lugo (8-7) tuvo dificultades en tres episodios y un tercio, permitiendo múltiples corredores en base en cada entrada. Concedió cuatro carreras y ocho hits durante una faena que incluyó cuatro boletos.

Kansas City se mantuvo a tres juegos detrás de Seattle en la lucha por el último puesto de comodín de la Liga Americana.

Por los Tigres, el venezolano Torres de 5-3 con una anotada. El cubano Andy Ibáñez de 1-0. El dominicano Wenceel Pérez de 4-0. El boricua Javier Báez de 4-1 con una anotada.

Por los Reales, los venezolanos García de 3-1 con una anotada y dos producidas, Salvador Pérez de 4-0.