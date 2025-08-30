Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Greene, Carpenter y Dingler guían a Tigres a victoria 5-3 sobre Reales

AP Noticias
Sábado, 30 de agosto de 2025 01:02 EDT
TIGRES-REALES
TIGRES-REALES (AP)

Riley Greene y Kerry Carpenter conectaron dobles de dos carreras, mientras que Dillon Dingler bateó un jonrón en solitario por los Tigres de Detroit, que se recuperaron para vencer el viernes 5-3 a los Reales de Kansas City.

Después de que el abridor de los Tigres Chris Paddack aceptó tres carreras y cinco hits en tres innings y un tercio, cuatro relevistas dejaron a los Reales sin anotaciones y en cuatro imparables. Kansas City se fue de 5-0 con corredores en posición de anotar en las últimas cinco entradas.

Kyle Finnegan (4-4) trabajó una entrada y dos tercios como relevista y consiguió cinco outs, ponchando a tres. Will Vest logró su 20º salvamento.

Los Reales tomaron una ventaja de 3-0 en la primera entrada. Mike Yastrzemski logró jonrón en el primer lanzamiento, su 11º jonrón en el turno inicial de un encuentro en su carrera y el cuarto desde que se unió a los Reales el 31 de julio.

Bobby Witt Jr. siguió con un sencillo, extendiendo su racha conectando de hit a 17 juegos. Un out después, el 14º jonrón del venezolano Maikel García le dio a Kansas City una ventaja de tres carreras.

Relacionados

Greene y el venezolano Gleyber Torres pegaron tres hits por cabeza y los cuatro primeros bateadores en la alineación de Detroit acumularon nueve indiscutibles. Dingler conectó su 12º jonrón de la temporada en la octava entrada.

Seth Lugo (8-7) tuvo dificultades en tres episodios y un tercio, permitiendo múltiples corredores en base en cada entrada. Concedió cuatro carreras y ocho hits durante una faena que incluyó cuatro boletos.

Kansas City se mantuvo a tres juegos detrás de Seattle en la lucha por el último puesto de comodín de la Liga Americana.

Por los Tigres, el venezolano Torres de 5-3 con una anotada. El cubano Andy Ibáñez de 1-0. El dominicano Wenceel Pérez de 4-0. El boricua Javier Báez de 4-1 con una anotada.

Por los Reales, los venezolanos García de 3-1 con una anotada y dos producidas, Salvador Pérez de 4-0.

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in